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Наука
https://ria.ru/20211108/antitela-1758033372.html
Ученые выяснили особенности формирования антител к коронавирусу
Ученые выяснили особенности формирования антител к коронавирусу - РИА Новости, 08.11.2021
Ученые выяснили особенности формирования антител к коронавирусу
Канадские ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии, в отличие от молодых, до сих пор сохраняется иммунитет, который... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T13:00
2021-11-08T13:00
наука
канада
монреальский университет
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Канадские ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии, в отличие от молодых, до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает против дельта-варианта, а также то, что вакцинированные имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные — еще более высокий, по сравнению с просто вакцинированными. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.Большинство исследований оценивают уровни антител у вакцинированных и переболевших COVID-19 в средней и тяжелой формах. Ученые из Монреальского университета решили сравнить степень иммунной защиты у трех групп населения: переболевших в легкой или бессимптомной форме, вакцинированных и переболевших в легкой форме и затем вакцинированных.Исследование началось в 2020 году, еще до появления штаммов бета, гамма и дельта. В больнице Университета Лаваль обследовали 32 взрослых канадца, у которых две-три недели назад диагностировали COVID-19 с помощью ПЦР-тестирования, но в госпитализации они не нуждались. Затем, в течение года, ученые наблюдали, как меняется уровень антител у участников по мере появления новых штаммов коронавируса. За это время некоторые пациенты прошли вакцинацию. Данные сравнивали с контрольной группой, составленной из тех, кто не болел COVID-19.Результаты показали, что у тех, кто получил вакцину Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей, а из переболевших высокие титры дольше сохранялись у пожилых."У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей их было больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет, — приводятся в пресс-релизе Монреальского университета слова одного из руководителей исследования Жана-Франсуа Массона (Jean-François Masson), профессора химического факультета. — Через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке".Антитела, вырабатываемые после заражения исходным, нативным штаммом вируса, также реагировали на варианты SARS-CoV-2, которые появлялись в последующих волнах, а именно бета, гамма и дельта, но в меньшей степени — сокращение эффективности антител к белкам новых штаммов составило от 30 до 50 процентов.Авторы также отметили, что у человека, перенесшего COVID-19 в легкой форме, после вакцинации уровень антител удваивается, а вновь образовавшиеся антитела лучше предотвращают взаимодействие между S-белком вируса и рецепторами ACE-2, через которые коронавирус проникает в клетки.В одном случае у переболевшего ранее мужчины возрастом 49 лет после инфекции исходным штаммом вообще не было антител против варианта дельта, а после вакцинации они появились."Это говорит о том, что вакцинация увеличивает защиту от дельта-варианта среди людей, ранее инфицированных нативным штаммом", — отмечает Массон.Ученые продолжат свои исследования, чтобы определить лучшую комбинацию антител для эффективной защиты от всех вариантов коронавируса.
https://ria.ru/20211021/kovid-1755635541.html
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канада, монреальский университет, здоровье, биология, коронавирус covid-19
13:00 08.11.2021
 

Ученые выяснили особенности формирования антител к коронавирусу

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСтаршая медицинская сестра держит пробирки после забора крови
Старшая медицинская сестра держит пробирки после забора крови - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Канадские ученые установили, что у многих пожилых людей, перенесших COVID-19 в начале пандемии, в отличие от молодых, до сих пор сохраняется иммунитет, который хорошо защищает против дельта-варианта, а также то, что вакцинированные имеют более высокий уровень антител, чем переболевшие, а переболевшие и затем вакцинированные — еще более высокий, по сравнению с просто вакцинированными. Результаты опубликованы в журнале Scientific Reports.
Большинство исследований оценивают уровни антител у вакцинированных и переболевших COVID-19 в средней и тяжелой формах. Ученые из Монреальского университета решили сравнить степень иммунной защиты у трех групп населения: переболевших в легкой или бессимптомной форме, вакцинированных и переболевших в легкой форме и затем вакцинированных.
Исследование началось в 2020 году, еще до появления штаммов бета, гамма и дельта. В больнице Университета Лаваль обследовали 32 взрослых канадца, у которых две-три недели назад диагностировали COVID-19 с помощью ПЦР-тестирования, но в госпитализации они не нуждались. Затем, в течение года, ученые наблюдали, как меняется уровень антител у участников по мере появления новых штаммов коронавируса. За это время некоторые пациенты прошли вакцинацию. Данные сравнивали с контрольной группой, составленной из тех, кто не болел COVID-19.
Результаты показали, что у тех, кто получил вакцину Pfizer BioNTech или AstraZeneca, уровень антител был значительно выше, чем у инфицированных людей, а из переболевших высокие титры дольше сохранялись у пожилых.
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"У всех, кто был инфицирован, вырабатывались антитела, но у пожилых людей их было больше, чем у взрослых в возрасте до 50 лет, — приводятся в пресс-релизе Монреальского университета слова одного из руководителей исследования Жана-Франсуа Массона (Jean-François Masson), профессора химического факультета. — Через 16 недель после постановки диагноза антитела все еще присутствовали в их кровотоке".
Антитела, вырабатываемые после заражения исходным, нативным штаммом вируса, также реагировали на варианты SARS-CoV-2, которые появлялись в последующих волнах, а именно бета, гамма и дельта, но в меньшей степени — сокращение эффективности антител к белкам новых штаммов составило от 30 до 50 процентов.
Авторы также отметили, что у человека, перенесшего COVID-19 в легкой форме, после вакцинации уровень антител удваивается, а вновь образовавшиеся антитела лучше предотвращают взаимодействие между S-белком вируса и рецепторами ACE-2, через которые коронавирус проникает в клетки.
В одном случае у переболевшего ранее мужчины возрастом 49 лет после инфекции исходным штаммом вообще не было антител против варианта дельта, а после вакцинации они появились.
"Это говорит о том, что вакцинация увеличивает защиту от дельта-варианта среди людей, ранее инфицированных нативным штаммом", — отмечает Массон.
Ученые продолжат свои исследования, чтобы определить лучшую комбинацию антител для эффективной защиты от всех вариантов коронавируса.
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