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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211108/antitela-1758024335.html
Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител
Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител - РИА Новости, 08.11.2021
Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн считает, что 300 единиц BAU достаточно для защиты от COVID-19, если этот уровень ниже - необходимо сделать... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T11:37
2021-11-08T11:37
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье - общество
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
анатолий альштейн
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн считает, что 300 единиц BAU достаточно для защиты от COVID-19, если этот уровень ниже - необходимо сделать прививку.Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил газете "Известия", что центр провел исследование, которое показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), а 500 и выше обеспечивают идеальную защиту. Как уточнил Гинцбург, исследование проведено вместе с департаментом здравоохранения города Москвы "на 4 тысячах москвичей"."Есть такое предположительное число, сейчас антитела будут измеряться стандартизованной международной единицей BAU…300 единиц BAU должно быть, чтобы человек чувствовал себя защищенным, если у него меньше, он должен вакцинироваться", - ответил РИА Новости Альштейн на вопрос о том, какое количество антител должно быть, чтобы не заразиться.
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общество, москва, здоровье - общество, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, анатолий альштейн
11:37 08.11.2021
 
Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител

Вирусолог Альштейн: 300 единиц BAU достаточно для защиты от COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинские сотрудники держат пробирки с анализами крови пациентов
Медицинские сотрудники держат пробирки с анализами крови пациентов - РИА Новости, 1920, 08.11.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн считает, что 300 единиц BAU достаточно для защиты от COVID-19, если этот уровень ниже - необходимо сделать прививку.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил газете "Известия", что центр провел исследование, которое показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), а 500 и выше обеспечивают идеальную защиту. Как уточнил Гинцбург, исследование проведено вместе с департаментом здравоохранения города Москвы "на 4 тысячах москвичей".
"Есть такое предположительное число, сейчас антитела будут измеряться стандартизованной международной единицей BAU…300 единиц BAU должно быть, чтобы человек чувствовал себя защищенным, если у него меньше, он должен вакцинироваться", - ответил РИА Новости Альштейн на вопрос о том, какое количество антител должно быть, чтобы не заразиться.
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Ревакцинация от COVID-19. Зачем и когда ее делать
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоАлександр ГинцбургКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииАнатолий Альштейн
 
 
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