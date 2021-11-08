https://ria.ru/20211108/antitela-1758024335.html

Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител

Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител - РИА Новости, 08.11.2021

Вирусолог согласился со словами Гинцбурга о достаточном уровне антител

Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн считает, что 300 единиц BAU достаточно для защиты от COVID-19, если этот уровень ниже - необходимо сделать... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T11:37

2021-11-08T11:37

2021-11-08T11:37

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн считает, что 300 единиц BAU достаточно для защиты от COVID-19, если этот уровень ниже - необходимо сделать прививку.Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил газете "Известия", что центр провел исследование, которое показало, что для полной защиты от "дельта"-штамма коронавируса необходимо от 300 нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), а 500 и выше обеспечивают идеальную защиту. Как уточнил Гинцбург, исследование проведено вместе с департаментом здравоохранения города Москвы "на 4 тысячах москвичей"."Есть такое предположительное число, сейчас антитела будут измеряться стандартизованной международной единицей BAU…300 единиц BAU должно быть, чтобы человек чувствовал себя защищенным, если у него меньше, он должен вакцинироваться", - ответил РИА Новости Альштейн на вопрос о том, какое количество антител должно быть, чтобы не заразиться.

https://ria.ru/20211104/revaktsinatsiya-1757540872.html

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