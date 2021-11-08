https://ria.ru/20211108/antitela-1757990252.html
Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма
Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма - РИА Новости, 08.11.2021
Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма
Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вычислил количество нейтрализующих единиц антител (banding antibody units),... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T01:29
2021-11-08T01:29
2021-11-08T12:00
распространение коронавируса
общество
москва
здоровье
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
александр гинцбург
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи вычислил количество нейтрализующих единиц антител (banding antibody units), которое необходимо для полной защиты от дельта-штамма, сообщил глава центра Александр Гинцбург в интервью газете "Известия".При этом 500 единиц и больше, по словам собеседника издания, — отличное количество для снижения риска заболевания."Это идеально для защиты от заражения COVID-19", — добавил он.Результаты научной работы основываются на изучении данных четырех тысяч москвичей, заключил ученый.При этом Гинцбург отметил, что ограничительные меры по борьбе с пандемией должны сочетаться с увеличением доли привитых. По его мнению, если за день вакцинироваться будут в десять раз больше людей, то инфекцию удастся одолеть за несколько месяцев.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что за последние десять дней этот показатель вырос в четыре раза.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавирусной инфекции. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, тогда как подавляющее количество пациентов в стационарах не были вакцинированы.
https://ria.ru/20211107/vaktsinatsiya-1757945410.html
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общество, москва, здоровье, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
01:29 08.11.2021 (обновлено: 12:00 08.11.2021)
Гинцбург рассказал, сколько антител полностью защищают от дельта-штамма
Александр Гинцбург заявил, что 300 единиц антител защищают от дельта-штамма коронавируса