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Талибы назначили новых губернаторов и начальников полиции в ряде провинций
Талибы назначили новых губернаторов и начальников полиции в ряде провинций - РИА Новости, 08.11.2021
Талибы назначили новых губернаторов и начальников полиции в ряде провинций
Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* назначило новых губернаторов в 17 провинциях страны, в том числе в столичной провинции Кабул, передает... РИА Новости, 08.11.2021
2021-11-08T12:54
2021-11-08T12:54
2021-11-08T13:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
талибан
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* назначило новых губернаторов в 17 провинциях страны, в том числе в столичной провинции Кабул, передает агентство Пажвак со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.В частности, новые главы администраций назначены в таких провинциях, как Баглан, Бадахшан, Газни, Забуль, Кундуз. Кроме того, в десяти провинциях назначены новые начальники полиции, а 15 провинций получили новых заместителей губернатора.Как отмечает агентство, кадровые перестановки призваны улучшить управление страной.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, талибан, афганистан
12:54 08.11.2021 (обновлено: 13:12 08.11.2021)
Талибы назначили новых губернаторов и начальников полиции в ряде провинций
Талибы назначили новых губернаторов в 17 провинциях Афганистана