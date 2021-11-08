https://ria.ru/20211108/afganistan-1758043368.html

Талибы назначили новых губернаторов и начальников полиции в ряде провинций

Талибы назначили новых губернаторов и начальников полиции в ряде провинций - РИА Новости, 08.11.2021

Талибы назначили новых губернаторов и начальников полиции в ряде провинций

Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* назначило новых губернаторов в 17 провинциях страны, в том числе в столичной провинции Кабул, передает... РИА Новости, 08.11.2021

2021-11-08T12:54

2021-11-08T12:54

2021-11-08T13:12

захват власти в афганистане талибами

в мире

талибан

афганистан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751660940_0:308:2965:1976_1920x0_80_0_0_3500b06d036ec826d09231aacb533361.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пришедшее к власти в Афганистане движение "Талибан"* назначило новых губернаторов в 17 провинциях страны, в том числе в столичной провинции Кабул, передает агентство Пажвак со ссылкой на официального представителя движения Забиуллу Муджахида.В частности, новые главы администраций назначены в таких провинциях, как Баглан, Бадахшан, Газни, Забуль, Кундуз. Кроме того, в десяти провинциях назначены новые начальники полиции, а 15 провинций получили новых заместителей губернатора.Как отмечает агентство, кадровые перестановки призваны улучшить управление страной.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, афганистан