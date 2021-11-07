https://ria.ru/20211107/zima-1757939419.html

Зима придет в Москву с задержкой, предупредил синоптик

Зима придет в Москву с задержкой, предупредил синоптик - РИА Новости, 07.11.2021

Зима придет в Москву с задержкой, предупредил синоптик

Метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября, с опозданием порядка пяти суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:54

2021-11-07T11:54

2021-11-07T19:19

общество

москва

центр "фобос"

погода

московская область (подмосковье)

евгений тишковец

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября, с опозданием порядка пяти суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник (15 ноября) осадки будут идти только в твердой фазе — снегопады, похолодает до нуля — минус пяти, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве около двух-трех, в Подмосковье местами до трех-восьми сантиметров. Пятнадцатого ноября наступит метеорологическая зима", — рассказал Тишковец.Он уточнил, что метеорологическая зима придет с опозданием в пять суток.

https://ria.ru/20211104/klimat-1757729516.html

москва

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец