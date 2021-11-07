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Зима придет в Москву с задержкой, предупредил синоптик
Зима придет в Москву с задержкой, предупредил синоптик - РИА Новости, 07.11.2021
Зима придет в Москву с задержкой, предупредил синоптик
Метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября, с опозданием порядка пяти суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:54
2021-11-07T11:54
2021-11-07T19:19
общество
москва
центр "фобос"
погода
московская область (подмосковье)
евгений тишковец
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Метеорологическая зима наступит в Москве 15 ноября, с опозданием порядка пяти суток, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник (15 ноября) осадки будут идти только в твердой фазе — снегопады, похолодает до нуля — минус пяти, сформируется снежный покров толщиной до нескольких сантиметров: в Москве около двух-трех, в Подмосковье местами до трех-восьми сантиметров. Пятнадцатого ноября наступит метеорологическая зима", — рассказал Тишковец.Он уточнил, что метеорологическая зима придет с опозданием в пять суток.
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москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, центр "фобос", погода, московская область (подмосковье), евгений тишковец
11:54 07.11.2021 (обновлено: 19:19 07.11.2021)
Зима придет в Москву с задержкой, предупредил синоптик
Синоптик "Фобоса" Тишковец пообещал москвичам наступление метеорологической зимы 15 ноября