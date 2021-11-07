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В Забайкалье торговые центры возобновят работу по системе QR-кодов
В Забайкалье торговые центры возобновят работу по системе QR-кодов - РИА Новости, 07.11.2021
В Забайкалье торговые центры возобновят работу по системе QR-кодов
Ограничения для бизнеса смягчили в Забайкалье: торговые центры и места общественного питания возобновят работу с 8 ноября по системе QR-кодов, сообщили в... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T06:00
2021-11-07T06:13
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ЧИТА, 7 ноя - РИА Новости. Ограничения для бизнеса смягчили в Забайкалье: торговые центры и места общественного питания возобновят работу с 8 ноября по системе QR-кодов, сообщили в пресс-службе правительства региона.Ранее в регионе были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса. Кафе и рестораны работали в режиме доставки, были полностью закрыты торговые центры, крупным непродовольственным магазинам было разрешено работать как пункты выдачи товаров или осуществлять доставку.Некоторые введенные ранее ограничения власти Забайкалья продлили до 14 ноября. В Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском, Бурятском округах не работают СПА-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки (находящиеся в зданиях). Во всем регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры.
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общество, чита, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:00 07.11.2021 (обновлено: 06:13 07.11.2021)
 
В Забайкалье торговые центры возобновят работу по системе QR-кодов

В Забайкалье торговые центры c 8 ноября возобновят работу по системе QR-кодов

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкВид на город Чита с Титовской сопки
Вид на город Чита с Титовской сопки - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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ЧИТА, 7 ноя - РИА Новости. Ограничения для бизнеса смягчили в Забайкалье: торговые центры и места общественного питания возобновят работу с 8 ноября по системе QR-кодов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее в регионе были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса. Кафе и рестораны работали в режиме доставки, были полностью закрыты торговые центры, крупным непродовольственным магазинам было разрешено работать как пункты выдачи товаров или осуществлять доставку.
"В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун. Исключение - торговые центры, чья площадь на 50% и более занята продуктами питания. Предприятия бытовых услуг региона тоже могут работать, если вакцинирован их персонал и если свои QR-коды предъявят посетители. Отмечу, что попасть на территорию кафе и торговых центров до 12 ноября не смогут дети в возрасте до 18 лет. Даже если будут в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки", - цитирует пресс-служба вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева.
Некоторые введенные ранее ограничения власти Забайкалья продлили до 14 ноября. В Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском, Бурятском округах не работают СПА-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки (находящиеся в зданиях). Во всем регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры.
Посетитель предъявляет QR-код для проверки - РИА Новости, 1920, 06.11.2021
6 ноября, 18:00Распространение коронавируса
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