06:00 07.11.2021 (обновлено: 06:13 07.11.2021)
В Забайкалье торговые центры возобновят работу по системе QR-кодов
В Забайкалье торговые центры c 8 ноября возобновят работу по системе QR-кодов
ЧИТА, 7 ноя - РИА Новости. Ограничения для бизнеса смягчили в Забайкалье: торговые центры и места общественного питания возобновят работу с 8 ноября по системе QR-кодов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Ранее в регионе были введены нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября из-за распространения коронавируса. Кафе и рестораны работали в режиме доставки, были полностью закрыты торговые центры, крупным непродовольственным магазинам было разрешено работать как пункты выдачи товаров или осуществлять доставку.
"В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун. Исключение - торговые центры, чья площадь на 50% и более занята продуктами питания. Предприятия бытовых услуг региона тоже могут работать, если вакцинирован их персонал и если свои QR-коды предъявят посетители. Отмечу, что попасть на территорию кафе и торговых центров до 12 ноября не смогут дети в возрасте до 18 лет. Даже если будут в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки", - цитирует пресс-служба вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева.
Некоторые введенные ранее ограничения власти Забайкалья продлили до 14 ноября. В Чите и Читинском районе, Краснокаменске, Агинском, Бурятском округах не работают СПА-салоны, косметические кабинеты, солярии, сауны, массажные салоны, зоопарки (находящиеся в зданиях). Во всем регионе закрыты детские развлекательные центры, игровые комнаты, детские игровые зоны, батутные центры.