В Забайкалье торговые центры возобновят работу по системе QR-кодов

"В крае вновь откроются рестораны и кафе, но попасть в них можно будет только при предъявлении QR-кода о вакцинации. Это же условие касается крупных торговых центров, которые пережили практически полный недельный локдаун. Исключение - торговые центры, чья площадь на 50% и более занята продуктами питания. Предприятия бытовых услуг региона тоже могут работать, если вакцинирован их персонал и если свои QR-коды предъявят посетители. Отмечу, что попасть на территорию кафе и торговых центров до 12 ноября не смогут дети в возрасте до 18 лет. Даже если будут в сопровождении взрослых. Также им запрещено посещать театры, концертные организации, кинотеатры, аттракционы, цирки, музеи, зоопарки", - цитирует пресс-служба вице-премьера правительства Забайкалья Александра Бардалеева.