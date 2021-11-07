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Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,2 километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,2 километра - РИА Новости, 07.11.2021
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,2 километра
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,2 километра, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T08:49
2021-11-07T08:49
происшествия
северо-курильск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
парамушир
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,2 километра, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области."Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,2 километра", - рассказали в ведомстве, уточнив, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров.По информации пресс-службы, в Северо-Курильске (Парамушир) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
https://ria.ru/20211027/kurily-1756276403.html
северо-курильск
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происшествия, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парамушир
08:49 07.11.2021
 
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,2 километра

Вулкан Эбеко на курильском острове Парамушир выбросил столб пепла высотой 2,2 километра

© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской областиПепловый выброс на вулкане Эбеко
Пепловый выброс на вулкане Эбеко - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Фото : ГУМЧС России по Сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,2 километра, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области.
"Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,2 километра", - рассказали в ведомстве, уточнив, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров.
По информации пресс-службы, в Северо-Курильске (Парамушир) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.
Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.
Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.
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ПроисшествияСеверо-КурильскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Парамушир
 
 
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