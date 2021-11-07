https://ria.ru/20211107/vulkan-1757927409.html

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,2 километра

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,2 километра - РИА Новости, 07.11.2021

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой 2,2 километра

Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,2 километра, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T08:49

2021-11-07T08:49

2021-11-07T08:49

происшествия

северо-курильск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

парамушир

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 7 ноя - РИА Новости. Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла на 2,2 километра, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУМЧС России по Сахалинской области."Сегодня в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области поступила информация о том, что на вулкане Эбеко произошел пепловый выброс на высоту 2,2 километра", - рассказали в ведомстве, уточнив, что шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние более 5 километров.По информации пресс-службы, в Северо-Курильске (Парамушир) пеплопад не наблюдался. Запах сероводорода не ощущался. Угрозы для жизнедеятельности населения нет.Регулярные выбросы (от слабых до умеренных) на Эбеко продолжаются с 20 октября 2016 года. Это нормальная деятельность для вулкана. Рекордный выброс на Эбеко зарегистрирован 31 августа 2018 года. Тогда столб дыма взметнулся на высоту шесть километров из нового жерла вулкана, образовавшегося в 2017 году.Вулкан Эбеко высотой 1156 метров расположен на острове Парамушир в семи километрах северо-западнее Северо-Курильска в северной части хребта Вернадского.

https://ria.ru/20211027/kurily-1756276403.html

северо-курильск

парамушир

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, северо-курильск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), парамушир