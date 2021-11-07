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Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние

Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние - РИА Новости, 07.11.2021

Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние

Необычайно яркое северное сияние над вулканом Шивелуч на Камчатке удалось запечатлеть камере станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T08:31

2021-11-07T08:31

2021-11-07T12:29

общество

усть-камчатский район

камчатский край

шивелуч

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Необычайно яркое северное сияние над вулканом Шивелуч на Камчатке удалось запечатлеть камере станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Об этом рассказал РИА Новости руководитель станции Юрий Демянчук.Четвертого ноября на Земле прошла мощная магнитная буря, из-за чего наблюдалось одно из крупнейших в этом году полярных сияний. Его можно было видеть на севере Камчатки. "Глазами мы этого не видели, к сожалению, потому что это ночью было и никто не ожидал, конечно. Потом на записи увидели. Длилось минут десять всего. Раньше такое бывало, да, но гораздо менее слабое свечение. А в этот раз магнитная буря была мощная, поэтому прямо все небо горело", — рассказал Демянчук.Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.

усть-камчатский район

камчатский край

шивелуч

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2021

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Северное сияние над вулканом Шивелуч Северное сияние над вулканом Шивелуч несколько дней назад сняла камера камчатской вулканологической станции в посёлке Ключи, рассказал РИА Новости руководитель Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук. По его словам, подобное можно было наблюдать и раньше, но сейчас из-за мощной магнитной бури свечение было гораздо более сильное. 2021-11-07T08:31 true PT0M54S

Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска. Уникальное природное явление можно наблюдать с сентября по апрель на Кольском полуострове, в Сибири и на севере Дальнего Востока. 2021-11-07T08:31 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, усть-камчатский район, камчатский край, шивелуч