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Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние
Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние - РИА Новости, 07.11.2021
Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние
Необычайно яркое северное сияние над вулканом Шивелуч на Камчатке удалось запечатлеть камере станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T08:31
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общество
усть-камчатский район
камчатский край
шивелуч
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Необычайно яркое северное сияние над вулканом Шивелуч на Камчатке удалось запечатлеть камере станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Об этом рассказал РИА Новости руководитель станции Юрий Демянчук.Четвертого ноября на Земле прошла мощная магнитная буря, из-за чего наблюдалось одно из крупнейших в этом году полярных сияний. Его можно было видеть на севере Камчатки. "Глазами мы этого не видели, к сожалению, потому что это ночью было и никто не ожидал, конечно. Потом на записи увидели. Длилось минут десять всего. Раньше такое бывало, да, но гораздо менее слабое свечение. А в этот раз магнитная буря была мощная, поэтому прямо все небо горело", — рассказал Демянчук.Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
усть-камчатский район
камчатский край
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60
Северное сияние над вулканом Шивелуч
Северное сияние над вулканом Шивелуч несколько дней назад сняла камера камчатской вулканологической станции в посёлке Ключи, рассказал РИА Новости руководитель Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук. По его словам, подобное можно было наблюдать и раньше, но сейчас из-за мощной магнитной бури свечение было гораздо более сильное.
2021-11-07T08:31
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Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области
Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска. Уникальное природное явление можно наблюдать с сентября по апрель на Кольском полуострове, в Сибири и на севере Дальнего Востока.
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общество, усть-камчатский район, камчатский край, шивелуч
08:31 07.11.2021 (обновлено: 12:29 07.11.2021)
 
Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние

Необычно яркое северное сияние попало на камеру над вулканом Шивелуч на Камчатке

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Необычайно яркое северное сияние над вулканом Шивелуч на Камчатке удалось запечатлеть камере станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Об этом рассказал РИА Новости руководитель станции Юрий Демянчук.
Четвертого ноября на Земле прошла мощная магнитная буря, из-за чего наблюдалось одно из крупнейших в этом году полярных сияний. Его можно было видеть на севере Камчатки.
"Глазами мы этого не видели, к сожалению, потому что это ночью было и никто не ожидал, конечно. Потом на записи увидели. Длилось минут десять всего. Раньше такое бывало, да, но гораздо менее слабое свечение. А в этот раз магнитная буря была мощная, поэтому прямо все небо горело", — рассказал Демянчук.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
 
ОбществоУсть-Камчатский районКамчатский крайШивелуч
 
 
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