https://ria.ru/20211107/vulkan-1757926425.html
Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние
Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние - РИА Новости, 07.11.2021
Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние
Необычайно яркое северное сияние над вулканом Шивелуч на Камчатке удалось запечатлеть камере станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T08:31
2021-11-07T08:31
2021-11-07T12:29
общество
усть-камчатский район
камчатский край
шивелуч
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757928727_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_ee96360b565ce03bc5fba85322565452.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Необычайно яркое северное сияние над вулканом Шивелуч на Камчатке удалось запечатлеть камере станции Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в поселке Ключи. Об этом рассказал РИА Новости руководитель станции Юрий Демянчук.Четвертого ноября на Земле прошла мощная магнитная буря, из-за чего наблюдалось одно из крупнейших в этом году полярных сияний. Его можно было видеть на севере Камчатки. "Глазами мы этого не видели, к сожалению, потому что это ночью было и никто не ожидал, конечно. Потом на записи увидели. Длилось минут десять всего. Раньше такое бывало, да, но гораздо менее слабое свечение. А в этот раз магнитная буря была мощная, поэтому прямо все небо горело", — рассказал Демянчук.Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района.
усть-камчатский район
камчатский край
шивелуч
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Северное сияние над вулканом Шивелуч
Северное сияние над вулканом Шивелуч несколько дней назад сняла камера камчатской вулканологической станции в посёлке Ключи, рассказал РИА Новости руководитель Ключевской вулканостанции ИВиС Юрий Демянчук. По его словам, подобное можно было наблюдать и раньше, но сейчас из-за мощной магнитной бури свечение было гораздо более сильное.
2021-11-07T08:31
true
PT0M54S
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757928727_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b406211ce951a64cc670872829d49f65.jpg
Малахитовое небо: северное сияние в Мурманской области
Изумрудные узоры на небе удалось заснять над рекой Пак в 30 километрах от Мурманска. Уникальное природное явление можно наблюдать с сентября по апрель на Кольском полуострове, в Сибири и на севере Дальнего Востока.
2021-11-07T08:31
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, усть-камчатский район, камчатский край, шивелуч
08:31 07.11.2021 (обновлено: 12:29 07.11.2021)
Над вулканом на Камчатке сняли уникальное северное сияние
Необычно яркое северное сияние попало на камеру над вулканом Шивелуч на Камчатке