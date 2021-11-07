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На Камчатке зафиксировали пепловые выбросы из Карымского вулкана
На Камчатке зафиксировали пепловые выбросы из Карымского вулкана - РИА Новости, 07.11.2021
На Камчатке зафиксировали пепловые выбросы из Карымского вулкана
Пепловые выбросы из вулкана Карымского зафиксировали на Камчатке, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T07:26
2021-11-07T10:45
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
новости - туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Пепловые выбросы из вулкана Карымского зафиксировали на Камчатке, сообщает региональное управление МЧС."Днём (по местному времени - ред.) 7 ноября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина — 1469 метров. Второй выброс произошел через час после первого с высотой столба до 4800 метров. Возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района", — говорится в сообщении.Пепловый шлейф первого выброса распространился в северном направлении на расстояние до 110 километров. Второго — в север-северо-западном направлении на расстояние до 90 километров, сообщает ведомство.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм
07:26 07.11.2021 (обновлено: 10:45 07.11.2021)
 
На Камчатке зафиксировали пепловые выбросы из Карымского вулкана

На Камчатке зафиксировали два пепловых выброса из Карымского вулкана

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на действующий вулкан Карымский на Камчатке
Вид на действующий вулкан Карымский на Камчатке - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Пепловые выбросы из вулкана Карымского зафиксировали на Камчатке, сообщает региональное управление МЧС.
"Днём (по местному времени - ред.) 7 ноября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина — 1469 метров. Второй выброс произошел через час после первого с высотой столба до 4800 метров. Возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района", — говорится в сообщении.
Вулкан Карымский
4 ноября, 08:41
На Карымском вулкане на Камчатке произошел большой пепловый выброс
Пепловый шлейф первого выброса распространился в северном направлении на расстояние до 110 километров. Второго — в север-северо-западном направлении на расстояние до 90 километров, сообщает ведомство.
 
ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Новости - Туризм
 
 
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