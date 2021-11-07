https://ria.ru/20211107/vulkan-1757924452.html

На Камчатке зафиксировали пепловые выбросы из Карымского вулкана

На Камчатке зафиксировали пепловые выбросы из Карымского вулкана - РИА Новости, 07.11.2021

На Камчатке зафиксировали пепловые выбросы из Карымского вулкана

Пепловые выбросы из вулкана Карымского зафиксировали на Камчатке, сообщает региональное управление МЧС. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T07:26

2021-11-07T07:26

2021-11-07T10:45

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

новости - туризм

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя - РИА Новости. Пепловые выбросы из вулкана Карымского зафиксировали на Камчатке, сообщает региональное управление МЧС."Днём (по местному времени - ред.) 7 ноября 2021 года из вулкана Карымского зафиксировали пепловый выброс. Высота пеплового столба составила до 4000 метров при высоте самого исполина — 1469 метров. Второй выброс произошел через час после первого с высотой столба до 4800 метров. Возможно незначительное выпадение пепла в населенных пунктах Мильковского района", — говорится в сообщении.Пепловый шлейф первого выброса распространился в северном направлении на расстояние до 110 километров. Второго — в север-северо-западном направлении на расстояние до 90 километров, сообщает ведомство.

https://ria.ru/20211104/vulkan-1757674714.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм