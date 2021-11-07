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"Лежали как камни": зачем голландец возвращает имена советским солдатам

"Лежали как камни": зачем голландец возвращает имена советским солдатам - РИА Новости, 07.11.2021

"Лежали как камни": зачем голландец возвращает имена советским солдатам

Двадцать три года голландец Ремко Рейдинг ищет родственников советских солдат, похороненных на Поле Славы недалеко от города Амерсфорт. Всего здесь 865 могил —... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T08:00

2021-11-07T08:00

2021-11-07T16:52

общество

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

алушта

голландия

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости, Анастасия Гнединская. Двадцать три года голландец Ремко Рейдинг ищет родственников советских солдат, похороненных на Поле Славы недалеко от города Амерсфорт. Всего здесь 865 могил — в основном военнопленных. На некоторых плитах не было даже имен. Бойцы десятилетиями числились в списках пропавших без вести. Близкие не знали о них ничего."Остановили стрелки часов"В феврале 2000-го молодой журналист из Голландии бродил по Алуште. В командировку приехал на собственные деньги. Русского языка не знал, долго искал дом погибшего советского солдата.За два года до этого Рейдинг впервые посетил Россию, и его жизнь круто изменилась."Тогда были популярны поездки в разные страны по обмену. В институте, где я учился, мне предложили на выбор Россию или США. Я подумал, что в Америке еще не раз побываю, а у вас — вряд ли. В итоге Нью-Йорк пока так и не видел, а в Москве прожил восемь лет", — говорит Ремко.В Россию он буквально влюбился. Вернувшись домой, часами рассказывал о культуре и людях, которых встретил."Редактор предложил: "Раз тебе так интересна эта страна, напиши материал о кладбище, где лежат советские воины", — вспоминает Рейдинг. — А я ведь даже не знал, что в моем родном городе есть такой мемориальный комплекс. На Поле Славы поехал в тот же день. Место меня поразило. Не заброшенное — могилы в идеальном состоянии, за этим в Голландии следят. Но забытое: никто не знал, что за человек похоронен под той или иной плитой, были ли у него жена, дети. Солдаты лежали там, как камни, — без прошлого".Искать информацию о кладбище журналист начал в местном архиве. Думал, потратит максимум неделю. Однако только через полтора года, после обращений к документам из Голландии, России и США, у него появились данные о первом бойце: Петр Коваль. Призван из Алушты, проживал на улице Судакской, дом пять."Я прибежал в редакцию, говорю: нужно срочно покупать билеты в Россию. Но денег на командировку не выделили". Ремко признается: понимал, что лететь за три тысячи километров, когда есть только бумажка с адресом, — настоящая авантюра: "Но если бы не поехал, долго жалел. В итоге сам купил билеты".Найти хоть какие-то данные о родственниках помогли в алуштинском музее. Выяснилось, что у Петра была семья: жена Галина и двое детей. Но все уже умерли.Ремко готов был улететь ни с чем. Но прежде решил позвонить на местное телевидение. Сюжет о странном голландце, приехавшем в Крым искать советского солдата, пустили в эфир. Через несколько часов с ним связалась соседка, которая помогала Галине в последние годы жизни.Галина ждала больше тридцати лет. Так и не вышла замуж, во время войны похоронила детей. А когда сама была при смерти, попросила положить часы в ее гроб."Я понял: бросать поиски не имею права, — говорит Ремко. — Потому что все еще много людей, таких как Галина, не знают о судьбе своих родных". Первый среди живыхПосле Алушты журналист отправился в Ялту, чтобы найти близких другого солдата — Владимира Ботенко. Адрес дали в военкомате."Звонил в дверь квартиры и думал, что там дальние родственники. Но мне открыл его сын Дмитрий", — вспоминает Рейдинг.Спустя столько лет родные уже и не надеялись узнать о судьбе Ботенко. Отправляли запросы, однако в голландских архивах фамилию написали с ошибкой — Батенко."Оказалось, в России его считали чуть ли не предателем. Знакомые даже утверждали, что видели его в Германии после войны. Хотя такого не могло быть — он умер в 1945-м", — объясняет Ремко.Голландец еще несколько раз приходил в семью Ботенко. Побывал в доме, который тот начал строить перед тем, как призвали на фронт.Об этой семье Ремко написал книгу. А в честь Дмитрия — первого родственника, которого смог отыскать, — назвал сына.Поиск по номерамС тех пор Рейдинг узнал биографии более 250 солдат с Поля Славы, нашел родных 220 бойцов. Среди них есть и похороненные в безымянных могилах."Работа очень кропотливая, — объясняет Ремко. — Каждый попавший в лагерь военнопленный получал уникальный номер — его указывали в свидетельстве о захоронении. По этим цифрам можно вычислить фамилию, потом провести генетическую экспертизу и установить родственную связь".Иногда потомки сами выходят на Рейдинга. Например, с ним связалась внучка солдата, призванного из Тверской области. Журналист пятнадцать лет безуспешно искал эту семью. Как выяснилось, они переехали — сначала в Белоруссию, потом в Латвию.Ремко признается, что не раз хотел бросить поиски, особенно в первые годы: "Когда сталкиваешься с неудачей, думаешь: зачем я сижу в архиве? Все мои друзья в баре. Но потом слышишь слова благодарности от родственников и осознаешь — все не зря. Как-то дочь одного бойца пригласила меня попробовать клубники с собственного огорода. Я как раз жил в Москве — и заболел. Так она привезла ягоды из Владимирской области, отдала мне, села в автобус и поехала обратно. Я понял: раз пожилая женщина готова восемь часов провести в дороге, чтобы меня угостить, я делаю что-то хорошее".Обелиск под опекуУ Советского Поля Славы есть фонд — любой может взять под опеку одну или несколько могил. Взнос — 50 евро. На эти деньги Рейдинг с коллегами возят в Голландию родственников солдат, проводят генетические экспертизы, ухаживают за надгробиями. В этом году, например, полностью обновили плиты — указали точные имена, фамилии, даты рождения и смерти идентифицированных бойцов.Среди опекунов почти все — голландцы. По словам Ремко, люди считают несправедливым, что о воинах на десятилетия забыли: "Мы живем в свободной стране в том числе благодаря им".Во время учебы Рейдинг хотел писать о спорте. Но один из первых репортажей превратился для него в дело жизни. Впереди еще много работы: нужно найти биографии почти 600 человек. Это целый полк. Пока — безымянный.

https://ria.ru/20210626/ferma-1738641502.html

https://ria.ru/20210606/muzykant-1735677775.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), алушта, голландия, россия