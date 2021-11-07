https://ria.ru/20211107/ukraina-1757951617.html

"Переоцениваем свою значимость". Украина признала, что не нужна Европе

На Украине рассказали, когда Европа потеряет к Киеву интерес - РИА Новости, 07.11.2021

"Переоцениваем свою значимость". Украина признала, что не нужна Европе

Заинтересованность Европейского Союза в Украине исчезнет, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, заявил украинский политический эксперт... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T15:34

2021-11-07T15:34

2021-11-07T16:28

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Заинтересованность Европейского Союза в Украине исчезнет, как только страна перестанет заниматься транзитом топлива, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев. Его цитирует "Главред"."Европа нами занималась, лишь когда мы были транспортером российского газа. Этот статус мы потеряем через год-полтора, и тогда мы получим холодный душ", — сказал Головачев.Он подчеркнул, что Киев "очень переоценивает свою значимость для мира и Европы".Головачев также предупредил, что и Соединенные Штаты преследуют лишь собственные интересы в отношениях с Украиной. По его мнению, страна нужна Вашингтону лишь для "сдерживания России".Специалист отметил, что Белый дом "де-факто признал многополярный мир с центрами в США, России и Китае", а поэтому между тремя державами, по его словам, нарастает противостояние.Контракт, который "Газпром" и "Нафтогаз" подписали в конце 2019 года, предусматривает транзит через территорию Украины по 40 миллиардов кубометров газа ежегодно в течение четырех лет, с 2021-го по 2024-й. При этом действует правило "качай или плати": "Газпром" оплачивает мощности вне зависимости от фактических объемов транспортировки.Киев настаивает на том, чтобы Москва увеличила объемы поставок. Кроме того, Украина уже лишилась части транзита, потому что Венгрия по новому контракту с Россией с октября получает газ по "Турецкому потоку". Если транзит вообще прекратится, то газотранспортную систему придется оптимизировать, сохранив только ту часть, которая обеспечивает внутренний рынок.В Москве не раз заявляли, что готовы продлить транзитный договор, если это будет экономически целесообразно.

https://ria.ru/20211023/kuleba-1755940895.html

https://ria.ru/20210629/soyuznik-1739062292.html

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в мире, украина, сша, газпром, нафтогаз украины, россия