05:37 07.11.2021 (обновлено: 05:51 07.11.2021)
Скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон
Скончался один из основателей и экс-вокалист британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон
© AP Photo / VIRGIN RECORDSРегги-группа UB40, 2001
© AP Photo / VIRGIN RECORDS
ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости. Один из основателей и бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон, выступавший под творческим псевдонимом Астро, скончался в возрасте 64 лет, говорится в заявлении музыкального коллектива.
"Сегодня вечером (в субботу - ред.) мы узнали печальную новость о том, что бывший участник группы UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте группы.
RIP ASTRO— UB40 (@UB40OFFICIAL) November 6, 2021
We have heard tonight, the sad news that ex-member of UB40, Terence Wilson, better know as Astro, has passed away after a short illness.
Our sincere condolences to his family
UB40 pic.twitter.com/6huxc1wN8k
Астро покинул группу в 2013 году.
Регги-группа UB40 была создана в 1978 году в британском Бирмингеме. Ее имя происходит от названия регистрационной формы для получения пособия по безработице - Unemployment Benefit, Form 40.
Коллектив прославился в 1980-е годы благодаря исполнению кавер-версий песни Red Red Wine, первоначально исполненной американским певцом Нилом Даймондом, и хита Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love. Первый же альбом группы - Signing OFF 1980 года - стал платиновым и достиг второго места в чартах. За более чем 30-летнюю историю группа записала около трех десятков альбомов, в общей сложности было реализовано более 55 миллионов их записей.
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