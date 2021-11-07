https://ria.ru/20211107/uilson-1757922477.html

Скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон - РИА Новости, 07.11.2021

Скончался один из основателей британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон

Один из основателей и бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон, выступавший под творческим псевдонимом Астро, скончался в возрасте... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T05:37

2021-11-07T05:37

2021-11-07T05:51

культура

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культура

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ЛОНДОН, 7 ноя - РИА Новости. Один из основателей и бывший вокалист известной британской регги-группы UB40 Теренс Уилсон, выступавший под творческим псевдонимом Астро, скончался в возрасте 64 лет, говорится в заявлении музыкального коллектива."Сегодня вечером (в субботу - ред.) мы узнали печальную новость о том, что бывший участник группы UB40 Теренс Уилсон, более известный как Астро, скончался после непродолжительной болезни. Наши искренние соболезнования его семье", - говорится в сообщении в Twitter-аккаунте группы.Астро покинул группу в 2013 году.Регги-группа UB40 была создана в 1978 году в британском Бирмингеме. Ее имя происходит от названия регистрационной формы для получения пособия по безработице - Unemployment Benefit, Form 40.Коллектив прославился в 1980-е годы благодаря исполнению кавер-версий песни Red Red Wine, первоначально исполненной американским певцом Нилом Даймондом, и хита Элвиса Пресли Can't Help Falling In Love. Первый же альбом группы - Signing OFF 1980 года - стал платиновым и достиг второго места в чартах. За более чем 30-летнюю историю группа записала около трех десятков альбомов, в общей сложности было реализовано более 55 миллионов их записей.Музыканты приезжали в Россию во времена Советского Союза. В 1986 году фирма грамзаписи "Мелодия" издала альбом Rat In The Kitchen и в этом же году группа дала концерт в Москве, после чего у UB40 появился альбом CCCP Live in Moscow.

https://ria.ru/20201007/nash-1578543786.html

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