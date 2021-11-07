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Культура
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Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине
Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине - РИА Новости, 07.11.2021
Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине
На YouTube-канале телеканала Showtime разместили трейлер документального фильма "The Real Charlie Chaplin" ("Настоящий Чарли Чаплин") о жизни и карьере звезды... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T00:58
2021-11-07T00:58
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале телеканала Showtime разместили трейлер документального фильма "The Real Charlie Chaplin" ("Настоящий Чарли Чаплин") о жизни и карьере звезды немого кино. Ленту создали Питер Миддлтон и Джеймс Спинни, которые ранее сняли "Заметки о слепоте" (2016), а продюсировал Бен Лимберг. В фильм о Чаплине вошли архивные кадры из домашнего архива актера, в том числе ранее не показанные записи, отрывки из фильмов с участием знаменитого комика и закулисья. В картине рассказывают, как актер вырвался из трущоб викторианского Лондона и стал голливудской суперзвездой, а также пытаются ответить на вопрос: кем был настоящий Чарли Чаплин? Показ документального фильма состоялся на нескольких крупных кинофестивалях, включая Лондонский, Цюрихский, Хамптонский международный кинофестиваль и "Теллурайд" (оба проходят в США). Лента также получила три номинации на премию Critics Choice Doc Awards, в том числе за "Лучший архивный документальный фильм" (церемония пройдет 9 января 2022 года).Премьера картины о Чарли Чаплине состоится в некоторых кинотеатрах США 19 ноября, а затем будет транслироваться на Showtime, начиная с 11 декабря.
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чаплин чарли, новости культуры, кино и сериалы, сша, лондон
00:58 07.11.2021
 
Редкие ранее не опубликованные кадры вошли в фильм о Чарли Чаплине

Вышел трейлер документального фильма о Чарли Чаплине

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. На YouTube-канале телеканала Showtime разместили трейлер документального фильма "The Real Charlie Chaplin" ("Настоящий Чарли Чаплин") о жизни и карьере звезды немого кино.
Ленту создали Питер Миддлтон и Джеймс Спинни, которые ранее сняли "Заметки о слепоте" (2016), а продюсировал Бен Лимберг.
В фильм о Чаплине вошли архивные кадры из домашнего архива актера, в том числе ранее не показанные записи, отрывки из фильмов с участием знаменитого комика и закулисья. В картине рассказывают, как актер вырвался из трущоб викторианского Лондона и стал голливудской суперзвездой, а также пытаются ответить на вопрос: кем был настоящий Чарли Чаплин?
Показ документального фильма состоялся на нескольких крупных кинофестивалях, включая Лондонский, Цюрихский, Хамптонский международный кинофестиваль и "Теллурайд" (оба проходят в США). Лента также получила три номинации на премию Critics Choice Doc Awards, в том числе за "Лучший архивный документальный фильм" (церемония пройдет 9 января 2022 года).
Премьера картины о Чарли Чаплине состоится в некоторых кинотеатрах США 19 ноября, а затем будет транслироваться на Showtime, начиная с 11 декабря.
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КультураЧаплин ЧарлиНовости культурыКино и сериалыСШАЛондон
 
 
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