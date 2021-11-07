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Культура
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Ученые раскрыли тайну гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Ученые раскрыли тайну гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья - РИА Новости, 07.11.2021
Ученые раскрыли тайну гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья
Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы Эдуарда Вудстокского (Черного принца) — одного из величайших рыцарей Средневековья, сообщает The Art Newspaper. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T04:16
2021-11-07T13:52
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы Эдуарда Вудстокского (Черного принца) — одного из величайших рыцарей Средневековья, сообщает The Art Newspaper.Старший сын короля Англии Эдуарда III жил между 1330 и 1376 годами. Он возглавлял армию в ключевых сражениях Столетней войны и считался одним из лучших воинов своего времени. Но умер он не на поле боя, а от инфекционного заболевания. Ему было 45 лет.Похоронен Эдуард Вудстокский в Кентерберийском соборе. За день до смерти он продиктовал подробные инструкции насчет того, как должна выглядеть его могила. Черный принц хотел быть одет в роскошные доспехи — будто готов идти в очередной военный поход. Но только спустя шесть веков группа исследователей во главе с Джессикой Баркер, преподавателем из Института искусства Курто, смогла заглянуть внутрь гробницы. Сделали они это с помощью эндоскопа. Экспертов поразило, насколько точно созданы доспехи Черного принца. Кроме того, ученые выяснили, что могила и бронзовая статуя, украшающая ее, созданы не вскоре после кончины Черного принца, а только через десять лет после его смерти. Причем гробница очень похожа на усыпальницу отца рыцаря — Эдуарда III, которая находится в Вестминстерском аббатстве. Короля не стало в 1377-м, спустя год после смерти сына. Возведением мемориалов занимался сын Эдуарда Вудстокского — король Ричард II. Именно он одновременно заказал усыпальницы для отца и деда, строго следуя инструкциям Черного принца.Единственный сохранившийся документ, свидетельствующий о строительстве гробницы, датируется 1386 годом. Из него следует, что материалы для гроба и статуи были получены почти через десять лет после смерти Эдуарда Вудстокского и его отца.
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новости культуры, великобритания, средневековье
04:16 07.11.2021 (обновлено: 13:52 07.11.2021)
 
Ученые раскрыли тайну гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья

Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы одного из величайших рыцарей Средневековья

CC BY 2.5 / Josep Renalias / Tomba Príncep Negre de la Catedral de CanterburyГробница Черного принца в Кентерберийском соборе
Гробница Черного принца в Кентерберийском соборе - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
CC BY 2.5 / Josep Renalias / Tomba Príncep Negre de la Catedral de Canterbury
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Ученые раскрыли тайну 600-летней гробницы Эдуарда Вудстокского (Черного принца) — одного из величайших рыцарей Средневековья, сообщает The Art Newspaper.
Старший сын короля Англии Эдуарда III жил между 1330 и 1376 годами. Он возглавлял армию в ключевых сражениях Столетней войны и считался одним из лучших воинов своего времени. Но умер он не на поле боя, а от инфекционного заболевания. Ему было 45 лет.
Похоронен Эдуард Вудстокский в Кентерберийском соборе. За день до смерти он продиктовал подробные инструкции насчет того, как должна выглядеть его могила. Черный принц хотел быть одет в роскошные доспехи — будто готов идти в очередной военный поход.
Но только спустя шесть веков группа исследователей во главе с Джессикой Баркер, преподавателем из Института искусства Курто, смогла заглянуть внутрь гробницы. Сделали они это с помощью эндоскопа. Экспертов поразило, насколько точно созданы доспехи Черного принца.

"Это та самая броня, которая украшает гробницу. Она воспроизведена с максимальной точностью, вплоть до мельчайших деталей вроде заклепок", — рассказала Баркер.

Кроме того, ученые выяснили, что могила и бронзовая статуя, украшающая ее, созданы не вскоре после кончины Черного принца, а только через десять лет после его смерти. Причем гробница очень похожа на усыпальницу отца рыцаря — Эдуарда III, которая находится в Вестминстерском аббатстве. Короля не стало в 1377-м, спустя год после смерти сына. Возведением мемориалов занимался сын Эдуарда Вудстокского — король Ричард II. Именно он одновременно заказал усыпальницы для отца и деда, строго следуя инструкциям Черного принца.
Единственный сохранившийся документ, свидетельствующий о строительстве гробницы, датируется 1386 годом. Из него следует, что материалы для гроба и статуи были получены почти через десять лет после смерти Эдуарда Вудстокского и его отца.
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