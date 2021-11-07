06:55 07.11.2021 (обновлено: 10:18 07.11.2021)
"Это катастрофа": Тимошенко рассказала об упущенной Украиной возможности
Экс-премьер Тимошенко заявила об упущенной Украиной возможности закупить газ дешево
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя летом могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене, заявила в эфире телеканала "Украина 24" лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.
"Что страна делала 30 лет независимости? Летом, когда газ дешевый, — а этим летом он был в шесть раз дешевле, чем на рынке в мире, — Украина всегда закачивала газ в хранилища. Мы могли закачать 38 миллиардов <…> и сегодня в нашей стране не было бы никакого кризиса. Мы все были бы с газом, электроэнергией и отоплением по минимальной цене", — сказала она.
По словам Тимошенко, у страны есть все для обеспечения собственных потребностей, а уникальные подземные хранилища позволяют обеспечить беспроблемное прохождение отопительного сезона. Поэтому нынешний энергетический кризис она считает рукотворным.
Из-за действий властей, которые не закупили достаточный объем топлива в выгодный момент, всю Украину "сделают банкротом", уверена бывший премьер.
"Вы понимаете, какая это катастрофа? Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие", — предупредила Тимошенко.
Этой осенью на Украине разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.