https://ria.ru/20211107/timoshenko-1757923861.html

Украина упустила свой шанс

"Это катастрофа": Тимошенко рассказала об упущенной Украиной возможности - РИА Новости, 07.11.2021

Украина упустила свой шанс

Украина впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя летом могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене, заявила в эфире... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T06:55

2021-11-07T06:55

2021-11-07T10:18

в мире

украина

партия "батькивщина"

юлия тимошенко

верховная рада украины

денис шмыгаль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152614/99/1526149986_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_eff805eb6ca5422fb05a36af24dfac21.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Украина впервые за годы независимости не запаслась газом на зиму, хотя летом могла заполнить свои подземные хранилища по минимальной цене, заявила в эфире телеканала "Украина 24" лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко.По словам Тимошенко, у страны есть все для обеспечения собственных потребностей, а уникальные подземные хранилища позволяют обеспечить беспроблемное прохождение отопительного сезона. Поэтому нынешний энергетический кризис она считает рукотворным.Из-за действий властей, которые не закупили достаточный объем топлива в выгодный момент, всю Украину "сделают банкротом", уверена бывший премьер."Вы понимаете, какая это катастрофа? Заплатит за эту бездарность и эту коррупцию каждый украинец и каждое предприятие", — предупредила Тимошенко.Этой осенью на Украине разразился энергетический кризис из-за дефицита топлива, необходимого, в частности, для выработки электроэнергии. Среди прочего это связано с резким ростом цен на газ, а также с нехваткой угля, из-за чего остановились больше половины украинских ТЭС. СМИ писали, что правительство готовит план веерных отключений электроэнергии, однако премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что таких поручений не было.

https://ria.ru/20211105/tayna-1757766797.html

https://ria.ru/20211101/zelenskiy-1757237485.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, партия "батькивщина", юлия тимошенко, верховная рада украины, денис шмыгаль