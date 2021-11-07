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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211107/testirovanie-1757919900.html
В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест - РИА Новости, 07.11.2021
В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест
Вероятность обнаружить коронавирус при тестировании снижается на четвертый—пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы COVID-19, но тест... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T03:30
2021-11-07T03:48
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вероятность обнаружить коронавирус при тестировании снижается на четвертый—пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы COVID-19, но тест показывает отрицательный результат, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная."После четвертого—пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат", - сказала она.Ранее Пшеничная сообщила РИА Новости, что у коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно. Она пояснила, что если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя коронавирус, особенно если несколько дней назад контактировал с больным. Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ, уточнила эксперт.Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова ранее сообщала РИА Новости, что заболевшие коронавирусом, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых, поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше.
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общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, наталья пшеничная
03:30 07.11.2021 (обновлено: 03:48 07.11.2021)
 
В Роспотребнадзоре объяснили, почему при COVID-19 бывает отрицательный тест

Врач Пшеничная: сложнее всего обнаружить коронавирус на четвертый - пятый день болезни

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19
Медицинская сестра с универсальным зондом для взятия ПЦР-теста на коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Вероятность обнаружить коронавирус при тестировании снижается на четвертый—пятый день болезни, поэтому иногда у пациента есть все симптомы COVID-19, но тест показывает отрицательный результат, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.
"После четвертого—пятого дня болезни вероятность обнаружить вирус в носоглотке снижается, а респираторные симптомы могут быть в это время в самом разгаре. Если проводить тестирование в эти сроки, то можно получить отрицательный результат", - сказала она.
Ранее Пшеничная сообщила РИА Новости, что у коронавируса нет специфических симптомов, присущих только ему, поэтому поставить точный диагноз без лабораторного тестирования невозможно. Она пояснила, что если есть респираторные симптомы, такие как кашель, насморк, повышение температуры, то больной может заподозрить у себя коронавирус, особенно если несколько дней назад контактировал с больным. Однако, чтобы поставить диагноз, необходимо лабораторное тестирование, так как это может быть и грипп, и ОРВИ, уточнила эксперт.
Заместитель директора ФБУН МНИИЭМ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова ранее сообщала РИА Новости, что заболевшие коронавирусом, которые ранее были привиты, могут выделять вирус, но количество возбудителя и время выделения намного меньше, чем у непривитых, поэтому риск заразиться от вакцинированного намного меньше.
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииНаталья Пшеничная
 
 
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