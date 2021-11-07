https://ria.ru/20211107/strelba-1757936844.html
На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача
На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача - РИА Новости, 07.11.2021
На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача
Суд арестовал на два месяца мужчину, открывшего стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в городе Асбест Свердловской области,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:15
2021-11-07T11:15
2021-11-07T11:25
происшествия
асбест
следственный комитет россии (ск рф)
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину, открывшего стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в городе Асбест Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.В минувший вторник неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, максимальная санкция - лишение свободы на семь лет."Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по городу Асбест об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211106/strelba-1757866227.html
асбест
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, асбест, следственный комитет россии (ск рф), коронавирус в россии
11:15 07.11.2021 (обновлено: 11:25 07.11.2021)
На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача
На Урале арестовали на два месяца мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача