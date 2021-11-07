https://ria.ru/20211107/strelba-1757936844.html

На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача

На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача - РИА Новости, 07.11.2021

На Урале арестовали мужчину, обстрелявшего ковидную больницу и машину врача

Суд арестовал на два месяца мужчину, открывшего стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в городе Асбест Свердловской области,... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:15

2021-11-07T11:15

2021-11-07T11:25

происшествия

асбест

следственный комитет россии (ск рф)

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на два месяца мужчину, открывшего стрельбу по зданию коронавирусной больницы и машине врача-реаниматолога в городе Асбест Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального управления СК РФ.В минувший вторник неизвестный проник на территорию асбестовской больницы №1 и открыл огонь по окнам корпуса инфекционного отделения, где лежат пациенты с COVID-19, и автомобилю одного из врачей. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве с применением оружия, максимальная санкция - лишение свободы на семь лет."Сегодня суд удовлетворил ходатайство следователя СКР по городу Асбест об избрании в отношении подозреваемого в совершении хулиганства у больницы меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый заключен под стражу до 2 января 2022 года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211106/strelba-1757866227.html

асбест

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, асбест, следственный комитет россии (ск рф), коронавирус в россии