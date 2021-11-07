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В НАСА рассказали о роли российских "Союзов" в покорении космоса
В НАСА рассказали о роли российских "Союзов" в покорении космоса - РИА Новости, 07.11.2021
В НАСА рассказали о роли российских "Союзов" в покорении космоса
НАСА выступает за перекрестные полеты российских космонавтов и американских астронавтов, заявил руководитель программы МКС в ведомстве Джоэл Монталбано. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T05:28
2021-11-07T05:28
2021-11-07T15:06
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. НАСА выступает за перекрестные полеты российских космонавтов и американских астронавтов, заявил руководитель программы МКС в ведомстве Джоэл Монталбано.У США с 2011 по 2020 год не было собственной пилотируемой космической программы, пока корабль Crew Dragon не совершил успешный тестовый полет. Все это время НАСА приходилось покупать места на российских "Союзах".Как заявлял гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин на брифинге на сайте МИА "Россия сегодня", астронавты НАСА продолжат летать на российских кораблях, взамен космонавты из России полетят на американских.Последний американец отправился в космос в "Союзе" в апреле 2021 года. Это был астронавт НАСА Марк Ванде Хай.
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сша, дмитрий рогозин, наса, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), россия
05:28 07.11.2021 (обновлено: 15:06 07.11.2021)
В НАСА рассказали о роли российских "Союзов" в покорении космоса
В НАСА заявили, что способствуют полетам американских астронавтов на российских "Союзах"