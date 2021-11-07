https://ria.ru/20211107/slezhka-1757915482.html

Как выявить слежку через веб-камеру

Специалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователя - РИА Новости, 07.11.2021

Как выявить слежку через веб-камеру

Есть несколько прямых и косвенных признаков слежки через веб-камеру пользователя. В случае с хакерским ПО, о наблюдении могут свидетельствовать сообщения, что... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T01:16

2021-11-07T01:16

2021-11-07T01:16

технологии

ашот оганесян

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Есть несколько прямых и косвенных признаков слежки через веб-камеру пользователя. В случае с хакерским ПО, о наблюдении могут свидетельствовать сообщения, что какая-то программа или какой-либо процесс пытается получить доступ к камере и микрофону, рассказывает агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.Он советует внимательно следить за тем, что и откуда вы устанавливаете, избегать неподписанных программ, скачанных с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также использовать антивирус.Оганесян указывает: чтобы помешать съемке через взломанную камеру, недостаточно закрыть ее объектив, ведь микрофон, если он встроен в камеру или компьютер, так легко не отключить. Аудио-прослушивание куда более опасно с точки зрения утечки корпоративной и личной информации, предупреждает специалист.

https://realty.ria.ru/20211006/slezhka-1753264769.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, ашот оганесян