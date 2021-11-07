Специалист рассказал, как выявить слежку через веб-камеру пользователя
Эксперт Оганесян дал советы по выявлению слежки через веб-камеру пользователя
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Есть несколько прямых и косвенных признаков слежки через веб-камеру пользователя. В случае с хакерским ПО, о наблюдении могут свидетельствовать сообщения, что какая-то программа или какой-либо процесс пытается получить доступ к камере и микрофону, рассказывает агентству "Прайм" основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
"Также признаком захвата контроля над камерой может быть нестабильная работа приложений, использующих ее официально – например, Skype, Zoom и других мессенджеров, которые вдруг потеряют к ней доступ. А если вы используете мобильное устройство, признаком видеоконтроля может быть также резкий рост объема передачи данных", - отмечает эксперт.
Он советует внимательно следить за тем, что и откуда вы устанавливаете, избегать неподписанных программ, скачанных с непонятных сайтов и неофициальных магазинов, а также использовать антивирус.
Оганесян указывает: чтобы помешать съемке через взломанную камеру, недостаточно закрыть ее объектив, ведь микрофон, если он встроен в камеру или компьютер, так легко не отключить. Аудио-прослушивание куда более опасно с точки зрения утечки корпоративной и личной информации, предупреждает специалист.