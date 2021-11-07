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В Саратовской области двоих детей ударило током
В Саратовской области двоих детей ударило током - РИА Новости, 07.11.2021
В Саратовской области двоих детей ударило током
Следователи в Аркадакском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки, которая вместе с братом забралась на грузовой вагон,... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T15:35
2021-11-07T18:25
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Следователи в Аркадакском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки, которая вместе с братом забралась на грузовой вагон, где оба получили удар током, сообщило региональное управление СК РФ.Инцидент произошел около 14.00 (13.00 мск) в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, мальчик дотронулся до провода и его ударило электрическим током высокого напряжения, сестра пыталась оказать помощь и оттолкнуть брата, однако погибла на месте. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.Кроме того, транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
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саратовская область
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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
15:35 07.11.2021 (обновлено: 18:25 07.11.2021)
 
В Саратовской области двоих детей ударило током

Двоих детей ударило током на крыше вагона в Саратовской области, девочка погибла

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЧеловек заходит в здание Следственного комитета РФ
Человек заходит в здание Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Следователи в Аркадакском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки, которая вместе с братом забралась на грузовой вагон, где оба получили удар током, сообщило региональное управление СК РФ.
Инцидент произошел около 14.00 (13.00 мск) в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка.

"По предварительным данным… 11-летняя девочка и ее 13-летний брат забрались на вагон товарного поезда, стоявший на железнодорожных путях. Находясь на вагоне, дети коснулись проводов высокого напряжения, проходивших над путями, в результате чего девочка получила поражение электрическим током, не совместимое с жизнью. Мальчик был госпитализировал в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, мальчик дотронулся до провода и его ударило электрическим током высокого напряжения, сестра пыталась оказать помощь и оттолкнуть брата, однако погибла на месте. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.
Кроме того, транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Техника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
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ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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