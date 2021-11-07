https://ria.ru/20211107/sk-1757952005.html

В Саратовской области двоих детей ударило током

В Саратовской области двоих детей ударило током - РИА Новости, 07.11.2021

В Саратовской области двоих детей ударило током

Следователи в Аркадакском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки, которая вместе с братом забралась на грузовой вагон,... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T15:35

2021-11-07T15:35

2021-11-07T18:25

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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САРАТОВ, 7 ноя - РИА Новости. Следователи в Аркадакском районе Саратовской области проводят проверку по факту гибели 11-летней девочки, которая вместе с братом забралась на грузовой вагон, где оба получили удар током, сообщило региональное управление СК РФ.Инцидент произошел около 14.00 (13.00 мск) в селе Семеновка Аркадакского района на железнодорожной станции Летяжевка.Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. По данным ведомства, мальчик дотронулся до провода и его ударило электрическим током высокого напряжения, сестра пыталась оказать помощь и оттолкнуть брата, однако погибла на месте. По результатам проверки будет решен вопрос о мерах прокурорского реагирования.Кроме того, транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

https://ria.ru/20211107/chukotka-1757932717.html

саратовская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия