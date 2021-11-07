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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20211107/shvarts-1757298642.html
"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц - РИА Новости, 07.11.2021
"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
“Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец?
2021-11-07T12:00
2021-11-07T12:00
как это по-русски
евгений шварц
государственный литературный музей
подкаст
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"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
“Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец?
audio/mpeg
"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
“Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец?
audio/mpeg
О том, как в пьесах и сценариях Шварца отразилась жизнь самого драматурга - рассказывает научный сотрудник отдела Государственного литературного музея “Дом Остроухова в Трубниках” Наталья Леонова.Эпизод подготовлен в сотрудничестве с выставкой Государственного литературного музея "Евгений Шварц: обыкновенный волшебник".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Наталия ШашинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей Темнов
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евгений шварц, государственный литературный музей, подкаст, аудио
12:00 07.11.2021
 

"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц

Как это по-русски
"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
“Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец?
О том, как в пьесах и сценариях Шварца отразилась жизнь самого драматурга - рассказывает научный сотрудник отдела Государственного литературного музея “Дом Остроухова в Трубниках” Наталья Леонова.
Эпизод подготовлен в сотрудничестве с выставкой Государственного литературного музея "Евгений Шварц: обыкновенный волшебник".
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Наталия Шашина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Артем Буфтяк
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиЕвгений ШварцГосударственный Литературный музейПодкаст
 
 
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