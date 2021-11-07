https://ria.ru/20211107/shvarts-1757298642.html

"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц

"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц - РИА Новости, 07.11.2021

"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц

“Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец?

2021-11-07T12:00

2021-11-07T12:00

2021-11-07T12:00

как это по-русски

евгений шварц

государственный литературный музей

подкаст

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"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц “Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец? audio/mpeg

"Я не волшебник, я только учусь". Что нам хотел сказать сказочник Шварц “Я не волшебник, я только учусь”. “Три дня я гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны”. Фильмы по пьесам и сценариям Евгения Шварца - “Золушка”, “Снежная королева”, “Обыкновенное чудо” - знакомы каждому (или хотя бы фразы из них). Какие сказки Шварца были сатирой на ситуацию в стране, и почему в них всегда хороший конец? audio/mpeg

О том, как в пьесах и сценариях Шварца отразилась жизнь самого драматурга - рассказывает научный сотрудник отдела Государственного литературного музея “Дом Остроухова в Трубниках” Наталья Леонова.Эпизод подготовлен в сотрудничестве с выставкой Государственного литературного музея "Евгений Шварц: обыкновенный волшебник".Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Наталия ШашинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Артем БуфтякЗвукорежиссер: Андрей Темнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений шварц, государственный литературный музей, подкаст, аудио