https://ria.ru/20211107/shtrafy-1757917769.html

Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram

Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram - РИА Новости, 07.11.2021

Судебные приставы начали процедуру взыскания штрафов с Telegram

Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Telegram штрафов на пять миллионов рублей за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T01:30

2021-11-07T01:30

2021-11-07T01:49

технологии

москва

федеральная служба судебных приставов (фссп россии)

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

telegram (приложение)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Судебные приставы начали процедуру по взысканию с Telegram штрафов на пять миллионов рублей за отказ удалять противоправный контент, свидетельствует информация из банка данных исполнительных производств на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП).В отношении Telegram возбуждено два исполнительных производства от 3 ноября на 2,5 миллиона рублей каждый. Процедура принудительного взыскания запущена по решениям 422-го мирового судебного участка Таганского района Москвы.Роскомнадзор ранее в ноябре сообщал, что с начала года за неудаление различных видов запрещенной информации оштрафовал Telegram на 35 миллионов рублей.За неудаление информации о распространении наркотиков по требованию Роскомнадзора владелец сайта и провайдер хостинга могут быть привлечены к административной ответственности по статье 13.41 КоАП РФ. Штраф за первое нарушение — от трех до восьми миллионов рублей. За повторное нарушение установлен оборотный штраф в размере от 1/10 до 1/5 от годовой выручки.

https://ria.ru/20211101/shtraf-1757182301.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, москва, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), telegram (приложение)