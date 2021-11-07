https://ria.ru/20211107/senator-1757959669.html

В Совфеде призвали Киев выполнять решения нормандского саммита

В Совфеде призвали Киев выполнять решения нормандского саммита - РИА Новости, 07.11.2021

В Совфеде призвали Киев выполнять решения нормандского саммита

Киев должен исполнять решения саммита "нормандской четверки", иначе у такого формата нет будущего, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T17:26

2021-11-07T17:26

2021-11-07T17:26

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Киев должен исполнять решения саммита "нормандской четверки", иначе у такого формата нет будущего, заявил РИА Новости в воскресенье первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.Продолжение нормандского формата по Донбассу находится под большим вопросом, поскольку договориться о следующем саммите не удается, заявил ранее пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров."Если Зеленский так и не выполнит решения предыдущего саммита нормандского формата, можно считать, что будущего для этого формата просто не будет", - сказал Джабаров.Так называемый нормандский формат переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.Предыдущий саммит прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В последнее время стороны на разных уровнях обсуждают перспективы взаимодействия в этом формате.

https://ria.ru/20211107/bespilotnik-1757952125.html

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в мире, киев, франция, владимир джабаров, россия