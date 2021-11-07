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Укрощение строптивой: Щербакова победила на этапе Гран-при Италии
Укрощение строптивой: Щербакова победила на этапе Гран-при Италии - РИА Новости, 07.11.2021
Укрощение строптивой: Щербакова победила на этапе Гран-при Италии
Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию должен был пройти с 5 по 7 ноября в китайском Чунцине, но из-за ковидных ограничений местные власти были... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T08:00
2021-11-07T16:12
спорт
авторы
олимпийские игры
токио
евросоюз
альпы
этери тутберидзе
александра трусова
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Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию должен был пройти с 5 по 7 ноября в китайском Чунцине, но из-за ковидных ограничений местные власти были вынуждены отказаться от турнира, и с места, где сливаются реки Янцы и Цзялинцзян, он был перенесен к подножию заснеженных Альп — в итальянский Турин.От России в столицу зимней Олимпиады — 2006 побороться за золото этапа Гран-при в соревнованиях женщин, планируя в своих прокатах на арене Palavela достигнуть такой же невероятной высоты, с какой на Турин взирает одно из самых высоких зданий Италии "Моле-Антонеллиана", приехали Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.Главные интриги Гран-при Италии перед стартом турнира: во-первых, удастся ли Анне Щербаковой укротить свою строптивую одногруппницу по команде Тутберидзе Майю Хромых, взяв у нее реванш за проигрыш на октябрьском турнире Budapest Trophy, а во-вторых, смогут ли россиянки занять весь пьедестал, повторив успех своих соотечественниц на Гран-при Канады.Правда, после пятничных соревнований фигуристок в коротких программах вопросов, как и интриг, только прибавилось, поскольку россиянки в тот день выступили, к сожалению, далеко не идеально, пропустив вперед соперницу из Бельгии во время массового подъема на фигурнокатательную вершину "Моле-Антонеллиана".Каскады al denteПервой из наших в пятницу на лед арены Palavela вышла Майя Хромых, которая откаталась вроде бы без ошибок, но каскад тройной флип плюс тройной тулуп россиянка выполнила с довольно напряженными выездами и без особого блеска.Софья Самодурова, открывавшая вторую разминку, в своем прокате допустила сразу две оплошности: второй прыжок в каскаде получился лишь двойным, а тройной лутц вышел с большим недокрутом.Анна Щербакова тоже напортачила с каскадом и вместо запланированного тройного риттбергера вторым прыжком после лутца исполнила лишь двойной тулуп.В результате главные элементы коротких программ — каскады из тройных прыжков — у россиянок оказались прямо как итальянские спагетти: немного al dente, то есть вроде бы получившимися, но не совсем до конца.Конкурентки мгновенно воспользовались замешательством россиянок на ледовой кухне и отодвинули Самодурову аж на девятое, Хромых на второе, а Щербакову на непривычное для нее третье предварительное место по итогам коротких программ.Лидерство захватила опытная бельгийка Луна Хендрикс, исполнившая свою короткую программу буквально на одном дыхании, в итоге обыграв не только наших, но и кореянок с японками. Для фигуристки из Евросоюза это весьма значимое и в последние годы довольно редкое достижение.Не менее опытные японки Мияхара и Михара, заняв предварительные четвертое и пятое места, тоже чуть не испортили пятничное настроение нашим болельщикам, едва не обойдя учениц Тутберидзе, уступив в коротких программах Хромых и Щербаковой крошечные один-два балла.Таким образом, субботние произвольные программы, вместо того чтобы стать для наших фигуристок обычными рабочими прокатами, теперь требовали от них не только полной концентрации, но и максимального контента, так как стандартного набора элементов, судя по пятничным соревнованиям, для итоговой победы уже было недостаточно.Кто не рискует, тот не пьет мартиниПереместившись из-за неудач в короткой программе из второй сильнейшей разминки в стартовую, первой россиянкой, появившейся в субботу на льду арены Palavela, стала Софья Самодурова, в своей произвольной программе воплощающая образ диснеевской воительницы Мулан.Девятое место после пятничных прокатов, по идее, должно было сподвигнуть Софью на какие-то немыслимые спортивные свершения, чтобы как можно выше подняться по турнирной таблице, но в итоге все получилось скорее даже наоборот.Самодурова неожиданно упростила свою произвольную программу, вообще отказавшись от каскадов с двумя тройными прыжками, поставив первым в таком элементе скромный двойной аксель.Неудивительно, что за субботний прокат на Гран-при Италии Софья в итоге получила на два балла меньше, чем три недели назад на турнире в Будапеште, где она завоевала бронзовую медаль.Как говорят в Турине: "кто не рискует, тот не пьет мартини", поэтому с такой робкой тактикой, которой решили придерживаться Самодурова и ее тренер Алексей Мишин, трудно было рассчитывать не только на победные тосты, но и на призовые места, даже на не самом представительном турнире.В результате, набрав за два дня соревнований совсем не впечатляющие 180,59 балла (в Будапеште было 190,91), Софья Самодурова на этапе Гран-при Италии заняла лишь скромное седьмое место.Претендовавшие на призовые места миниатюрные японки Мияхара и Михара, похожие на вечных юниорок с игрушечными прыжками, тоже в рискованных авантюрах в произвольных программах замечены не были, поэтому даже несмотря на безошибочные прокаты, они возвращаются из Турина также без медалей.Лучшая из них — Маи Михара — стала четвертой с результатом 214,95. До третьего места ей не хватило более пяти баллов.Анна Щербакова: укрощение строптивойНепривычно было видеть, как действующая чемпионка мира — россиянка Анна Щербакова — выходит в произвольных программах не последней на лед, а лишь в середине второй разминки.Но первый же прыжок в исполнении нашей фигуристки, выступавшей в образе Маргариты из романа Булгакова, сразу дал понять, кто здесь главная королева на туринском балу: четверной флип был выполнен просто идеально и заслуженно получил очень приличные надбавки от судей. Есть первый ультра-си элемент у Щербаковой в этом году!Четверной флип особенно был ценен тем, что Анне обязательно его нужно было исполнить, так как после нее выступала Майя Хромых со своими четверными тулупами — аргументами на золотую медаль и стабильная бельгийка, которая уже оторвалась от Щербаковой после коротких программ на два балла.И Анна, в отличие от выступавших до нее фигуристок, пошла на этот осознанный риск, в итоге не только вкусив победного мартини, но и заодно укротив строптивую Майю, которой она ранее сенсационно проиграла на турнире в Будапеште.Но не одним четверным флипом была богата туринская произвольная программа Щербаковой: в ней нашлось место еще и для трех идеальных каскадов с двумя тройными прыжками, включая тот самый коварный лутц-риттбергер, который обидно не получился в пятницу.За свой прокат Анна набрала шикарные 165,05 балла (к слову, больше, чем у Туктамышевой и Трусовой в этом сезоне) и по итогам двух дней соревнований с результатом 236,78 выиграла золото Гран-при Италии! Брависсимо, белла Маргарита!Анна Щербакова, похоже, потихоньку возвращает свою чемпионскую форму. Ведь четверной флип и сложнейшие каскады, исполненные в субботу на Гран-при Италии, уже сделали ее вторым номером после Камилы Валиевой в гонке за место в олимпийской сборной.И это, скорее всего, только начало.Наращивать свою фигурнокатательную мощь Анна точно умеет: в нужное время и в нужном месте она способна выступить так, что все старания ее соперниц, даже с ультра-си прыжками, будут напрасными.В очередной раз этот уже проверенный временем факт подтвердил и субботний победный прокат Анны Щербаковой на Гран-при в Турине.Майя Хромых: мамма миа!После грандиозного выступления Анны Щербаковой на лед арены Palavela вышла Майя Хромых, которая по итогам коротких программ опережала свою более именитую соотечественницу менее чем на один балл.Боевой настрой 15-летней Майи удивительным образом совершенно не сбился из-за триумфа Щербаковой: под звуки томного аргентинского танго она лихо выполнила два безупречных четверных тулупа.В этот момент в заснеженных Альпах близ Турина из-за восторженных криков болельщиков фигурного катания "Мамма миа!" от увиденного ультра-си вихря в исполнении Майи даже сошла небольшая лавина, накрывшая последние надежды бельгийских болельщиков на золото и серебро Гран-при Италии.Ведь уже после первой половины проката Хромых стало понятно, что она не оставила никаких даже теоретических шансов выступавшей после нее Луне Хендрикс.Последовавшая после четверных прыжков небольшая и совершенно ненужная помарка Майи на несложном тройном риттбергере не особо сказалась на общей оценке Майи за прокат.За свою произвольную программу она получила даже больше, чем было на победном для нее турнире в Будапеште, и по сумме баллов за два дня соревнований с общим результатом 226,35 Майя завоевала серебро Гран-при Италии. Поздравляем!Конкурировать с Щербаковой, безусловно, очень сложно, и не только в плане технической части, но и в оценках за компоненты, которые у Анны одни из самых высоких в туре.Но Хромых, будучи дебютанткой взрослого сезона, уже доказала, что способна на равных бороться с самыми сильными фигуристками планеты, с каждым прокатом улучшая свой результат.Наша Пчелка Майя обязательно еще соберет свой золотой медовый урожай в этом сезоне — с таким характером, как у нее, который она проявила на турнире в Турине, это лишь вопрос времени.Бронзовая Луна на фоне триколора над "Моле-Антонеллиана"Бельгийка Луна Хендрикс завершала соревнования женщин на Гран-при Италии, и после ультра-си лавин от россиянок ее основной задачей было удержаться хотя бы в тройке лидеров.С этой задачей она справилась на отлично, и в покорении вершины фигурнокатательного "Моле-Антонеллиана" бельгийка показала максимально возможный для себя на этом турнире третий результат, примчавшись на смотровую площадку самого высокого здания Турина вслед за Хромых и Щербаковой, чтобы посмотреть, как на фоне города и вечерней бронзовой Луны гордо реет российский триколор.Это уже третье золото подряд российских фигуристок на этапах серии Гран-при в этом сезоне — и все благодаря подопечным Этери Тутберидзе.Стопроцентный результат, от которого голова кружится даже больше, чем от видов с самой высокой башни Италии.Хочется надеяться, что это золотое пиршество российских фигуристок продолжится и через неделю в столице Японии, где с 12 по 14 ноября пройдет четвертый этап серии Гран-при, в котором от нашей страны примут участие Александра Трусова и Дарья Усачева.Помешать завоевать россиянкам очередное золото Гран-при попытаются американка Алиса Лю, японка Каори Сакамото и кореянка Ен Ю, тем самым продолжив лихой девичник, который данная компания зажигательных фигуристок начала еще в конце октября в Лас-Вегасе на Skate America.Нашим обязательно нужно оказаться в тройке сильнейших, чтобы набрать необходимое количество очков для участия в финале турнира, так что фигурнокатательная вечеринка в Токио должна стать не менее грандиозной, чем это было в игорной столице США, ведь ставки на этот раз будут как никогда высоки.
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Алексей Смирнов
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Алексей Смирнов
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спорт, авторы, олимпийские игры, токио, евросоюз, альпы, этери тутберидзе, александра трусова, софья самодурова, россия
08:00 07.11.2021 (обновлено: 16:12 07.11.2021)
 

Укрощение строптивой: Щербакова победила на этапе Гран-при Италии

© Иллюстрация РИА Новости Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова
 Майя Хромых, Анна Щербакова и Софья Самодурова
© Иллюстрация РИА Новости
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Все материалы
Третий этап серии Гран-при по фигурному катанию должен был пройти с 5 по 7 ноября в китайском Чунцине, но из-за ковидных ограничений местные власти были вынуждены отказаться от турнира, и с места, где сливаются реки Янцы и Цзялинцзян, он был перенесен к подножию заснеженных Альп — в итальянский Турин.
CC BY 3.0 / Hpnx9420 / Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
CC BY 3.0 / Hpnx9420 /
Вид на Турин со смотровой площадки Monte Dei Cappuccini
От России в столицу зимней Олимпиады — 2006 побороться за золото этапа Гран-при в соревнованиях женщин, планируя в своих прокатах на арене Palavela достигнуть такой же невероятной высоты, с какой на Турин взирает одно из самых высоких зданий Италии "Моле-Антонеллиана", приехали Майя Хромых, Софья Самодурова и Анна Щербакова.
© РИА Новости . Ольга БенарМайя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова
Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости . Ольга Бенар
Майя Хромых, Софья Самодурова, Анна Щербакова
Главные интриги Гран-при Италии перед стартом турнира: во-первых, удастся ли Анне Щербаковой укротить свою строптивую одногруппницу по команде Тутберидзе Майю Хромых, взяв у нее реванш за проигрыш на октябрьском турнире Budapest Trophy, а во-вторых, смогут ли россиянки занять весь пьедестал, повторив успех своих соотечественниц на Гран-при Канады.
Правда, после пятничных соревнований фигуристок в коротких программах вопросов, как и интриг, только прибавилось, поскольку россиянки в тот день выступили, к сожалению, далеко не идеально, пропустив вперед соперницу из Бельгии во время массового подъема на фигурнокатательную вершину "Моле-Антонеллиана".

Каскады al dente

Первой из наших в пятницу на лед арены Palavela вышла Майя Хромых, которая откаталась вроде бы без ошибок, но каскад тройной флип плюс тройной тулуп россиянка выполнила с довольно напряженными выездами и без особого блеска.
Софья Самодурова, открывавшая вторую разминку, в своем прокате допустила сразу две оплошности: второй прыжок в каскаде получился лишь двойным, а тройной лутц вышел с большим недокрутом.
Анна Щербакова тоже напортачила с каскадом и вместо запланированного тройного риттбергера вторым прыжком после лутца исполнила лишь двойной тулуп.
© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанкАнна Щербакова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Анна Щербакова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Ольга Бенар
Перейти в фотобанк
Анна Щербакова (Россия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
В результате главные элементы коротких программ — каскады из тройных прыжков — у россиянок оказались прямо как итальянские спагетти: немного al dente, то есть вроде бы получившимися, но не совсем до конца.
Конкурентки мгновенно воспользовались замешательством россиянок на ледовой кухне и отодвинули Самодурову аж на девятое, Хромых на второе, а Щербакову на непривычное для нее третье предварительное место по итогам коротких программ.
Лидерство захватила опытная бельгийка Луна Хендрикс, исполнившая свою короткую программу буквально на одном дыхании, в итоге обыграв не только наших, но и кореянок с японками. Для фигуристки из Евросоюза это весьма значимое и в последние годы довольно редкое достижение.
© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанкЛуна Хендрикс (Бельгия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Луна Хендрикс (Бельгия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Ольга Бенар
Перейти в фотобанк
Луна Хендрикс (Бельгия) выступает в короткой программе женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Не менее опытные японки Мияхара и Михара, заняв предварительные четвертое и пятое места, тоже чуть не испортили пятничное настроение нашим болельщикам, едва не обойдя учениц Тутберидзе, уступив в коротких программах Хромых и Щербаковой крошечные один-два балла.
Таким образом, субботние произвольные программы, вместо того чтобы стать для наших фигуристок обычными рабочими прокатами, теперь требовали от них не только полной концентрации, но и максимального контента, так как стандартного набора элементов, судя по пятничным соревнованиям, для итоговой победы уже было недостаточно.

Кто не рискует, тот не пьет мартини

Переместившись из-за неудач в короткой программе из второй сильнейшей разминки в стартовую, первой россиянкой, появившейся в субботу на льду арены Palavela, стала Софья Самодурова, в своей произвольной программе воплощающая образ диснеевской воительницы Мулан.
© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанкСофья Самодурова (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Софья Самодурова (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Ольга Бенар
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Софья Самодурова (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Девятое место после пятничных прокатов, по идее, должно было сподвигнуть Софью на какие-то немыслимые спортивные свершения, чтобы как можно выше подняться по турнирной таблице, но в итоге все получилось скорее даже наоборот.
Самодурова неожиданно упростила свою произвольную программу, вообще отказавшись от каскадов с двумя тройными прыжками, поставив первым в таком элементе скромный двойной аксель.
Неудивительно, что за субботний прокат на Гран-при Италии Софья в итоге получила на два балла меньше, чем три недели назад на турнире в Будапеште, где она завоевала бронзовую медаль.
Как говорят в Турине: "кто не рискует, тот не пьет мартини", поэтому с такой робкой тактикой, которой решили придерживаться Самодурова и ее тренер Алексей Мишин, трудно было рассчитывать не только на победные тосты, но и на призовые места, даже на не самом представительном турнире.
В результате, набрав за два дня соревнований совсем не впечатляющие 180,59 балла (в Будапеште было 190,91), Софья Самодурова на этапе Гран-при Италии заняла лишь скромное седьмое место.
© The International Skating UnionСудейский протокол Софьи Самодуровой за произвольную программу
Судейский протокол Софьи Самодуровой за произвольную программу
© The International Skating Union
Судейский протокол Софьи Самодуровой за произвольную программу
Претендовавшие на призовые места миниатюрные японки Мияхара и Михара, похожие на вечных юниорок с игрушечными прыжками, тоже в рискованных авантюрах в произвольных программах замечены не были, поэтому даже несмотря на безошибочные прокаты, они возвращаются из Турина также без медалей.
Лучшая из них — Маи Михара — стала четвертой с результатом 214,95. До третьего места ей не хватило более пяти баллов.
© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанкМаи Михара (Япония) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Маи Михара (Япония) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Ольга Бенар
Перейти в фотобанк
Маи Михара (Япония) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине

Анна Щербакова: укрощение строптивой

Непривычно было видеть, как действующая чемпионка мира — россиянка Анна Щербакова — выходит в произвольных программах не последней на лед, а лишь в середине второй разминки.
© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанкАнна Щербакова (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Анна Щербакова (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Ольга Бенар
Перейти в фотобанк
Анна Щербакова (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Но первый же прыжок в исполнении нашей фигуристки, выступавшей в образе Маргариты из романа Булгакова, сразу дал понять, кто здесь главная королева на туринском балу: четверной флип был выполнен просто идеально и заслуженно получил очень приличные надбавки от судей. Есть первый ультра-си элемент у Щербаковой в этом году!
Четверной флип особенно был ценен тем, что Анне обязательно его нужно было исполнить, так как после нее выступала Майя Хромых со своими четверными тулупами — аргументами на золотую медаль и стабильная бельгийка, которая уже оторвалась от Щербаковой после коротких программ на два балла.
И Анна, в отличие от выступавших до нее фигуристок, пошла на этот осознанный риск, в итоге не только вкусив победного мартини, но и заодно укротив строптивую Майю, которой она ранее сенсационно проиграла на турнире в Будапеште.
Но не одним четверным флипом была богата туринская произвольная программа Щербаковой: в ней нашлось место еще и для трех идеальных каскадов с двумя тройными прыжками, включая тот самый коварный лутц-риттбергер, который обидно не получился в пятницу.
За свой прокат Анна набрала шикарные 165,05 балла (к слову, больше, чем у Туктамышевой и Трусовой в этом сезоне) и по итогам двух дней соревнований с результатом 236,78 выиграла золото Гран-при Италии! Брависсимо, белла Маргарита!
© The International Skating UnionСудейский протокол Анны Щербаковой за произвольную программу
Судейский протокол Анны Щербаковой за произвольную программу
© The International Skating Union
Судейский протокол Анны Щербаковой за произвольную программу
Анна Щербакова, похоже, потихоньку возвращает свою чемпионскую форму. Ведь четверной флип и сложнейшие каскады, исполненные в субботу на Гран-при Италии, уже сделали ее вторым номером после Камилы Валиевой в гонке за место в олимпийской сборной.
И это, скорее всего, только начало.
Наращивать свою фигурнокатательную мощь Анна точно умеет: в нужное время и в нужном месте она способна выступить так, что все старания ее соперниц, даже с ультра-си прыжками, будут напрасными.
В очередной раз этот уже проверенный временем факт подтвердил и субботний победный прокат Анны Щербаковой на Гран-при в Турине.

Майя Хромых: мамма миа!

После грандиозного выступления Анны Щербаковой на лед арены Palavela вышла Майя Хромых, которая по итогам коротких программ опережала свою более именитую соотечественницу менее чем на один балл.
© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанкМайя Хромых (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Майя Хромых (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Ольга Бенар
Перейти в фотобанк
Майя Хромых (Россия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Боевой настрой 15-летней Майи удивительным образом совершенно не сбился из-за триумфа Щербаковой: под звуки томного аргентинского танго она лихо выполнила два безупречных четверных тулупа.
В этот момент в заснеженных Альпах близ Турина из-за восторженных криков болельщиков фигурного катания "Мамма миа!" от увиденного ультра-си вихря в исполнении Майи даже сошла небольшая лавина, накрывшая последние надежды бельгийских болельщиков на золото и серебро Гран-при Италии.
Ведь уже после первой половины проката Хромых стало понятно, что она не оставила никаких даже теоретических шансов выступавшей после нее Луне Хендрикс.
Последовавшая после четверных прыжков небольшая и совершенно ненужная помарка Майи на несложном тройном риттбергере не особо сказалась на общей оценке Майи за прокат.
За свою произвольную программу она получила даже больше, чем было на победном для нее турнире в Будапеште, и по сумме баллов за два дня соревнований с общим результатом 226,35 Майя завоевала серебро Гран-при Италии. Поздравляем!
© The International Skating UnionThe International Skating Union / Судейский протокол Майи Хромый за произвольную программу
The International Skating Union / Судейский протокол Майи Хромый за произвольную программу
© The International Skating Union
The International Skating Union / Судейский протокол Майи Хромый за произвольную программу
Конкурировать с Щербаковой, безусловно, очень сложно, и не только в плане технической части, но и в оценках за компоненты, которые у Анны одни из самых высоких в туре.
Но Хромых, будучи дебютанткой взрослого сезона, уже доказала, что способна на равных бороться с самыми сильными фигуристками планеты, с каждым прокатом улучшая свой результат.
Наша Пчелка Майя обязательно еще соберет свой золотой медовый урожай в этом сезоне — с таким характером, как у нее, который она проявила на турнире в Турине, это лишь вопрос времени.

Бронзовая Луна на фоне триколора над "Моле-Антонеллиана"

Бельгийка Луна Хендрикс завершала соревнования женщин на Гран-при Италии, и после ультра-си лавин от россиянок ее основной задачей было удержаться хотя бы в тройке лидеров.
© РИА Новости / Ольга Бенар / Перейти в фотобанкЛуна Хендрикс (Бельгия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
Луна Хендрикс (Бельгия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона 2021-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Ольга Бенар
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Луна Хендрикс (Бельгия) выступает с произвольной программой женского одиночного катания в третьем этапе серии Гран-при Gran Premio d'Italia сезона-2021/2022 в Турине
С этой задачей она справилась на отлично, и в покорении вершины фигурнокатательного "Моле-Антонеллиана" бельгийка показала максимально возможный для себя на этом турнире третий результат, примчавшись на смотровую площадку самого высокого здания Турина вслед за Хромых и Щербаковой, чтобы посмотреть, как на фоне города и вечерней бронзовой Луны гордо реет российский триколор.
© The International Skating UnionИтоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при Италии 2021
Итоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при Италии 2021
© The International Skating Union
Итоговая таблица соревнований женщин на этапе Гран-при Италии 2021
Это уже третье золото подряд российских фигуристок на этапах серии Гран-при в этом сезоне — и все благодаря подопечным Этери Тутберидзе.
Стопроцентный результат, от которого голова кружится даже больше, чем от видов с самой высокой башни Италии.
Хочется надеяться, что это золотое пиршество российских фигуристок продолжится и через неделю в столице Японии, где с 12 по 14 ноября пройдет четвертый этап серии Гран-при, в котором от нашей страны примут участие Александра Трусова и Дарья Усачева.
Помешать завоевать россиянкам очередное золото Гран-при попытаются американка Алиса Лю, японка Каори Сакамото и кореянка Ен Ю, тем самым продолжив лихой девичник, который данная компания зажигательных фигуристок начала еще в конце октября в Лас-Вегасе на Skate America.
Нашим обязательно нужно оказаться в тройке сильнейших, чтобы набрать необходимое количество очков для участия в финале турнира, так что фигурнокатательная вечеринка в Токио должна стать не менее грандиозной, чем это было в игорной столице США, ведь ставки на этот раз будут как никогда высоки.
 
СпортАвторыОлимпийские игрыТокиоЕвросоюзАльпыЭтери ТутберидзеАлександра ТрусоваСофья СамодуроваРоссия
 
 
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