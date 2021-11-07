https://ria.ru/20211107/sallivan-1757968922.html

Советник президента США прокомментировал тайваньский вопрос

Советник президента США прокомментировал тайваньский вопрос - РИА Новости, 07.11.2021

Советник президента США прокомментировал тайваньский вопрос

Американская администрация добивается сохранения статус-кво в отношении Тайваня, считая, что он отвечает интересам всех сторон, сказал советник президента США... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T19:16

2021-11-07T19:16

2021-11-07T19:16

в мире

сша

китай

тайвань

джейк салливан

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Американская администрация добивается сохранения статус-кво в отношении Тайваня, считая, что он отвечает интересам всех сторон, сказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Соединенные Штаты полагают, что статус-кво в отношении Тайваня служит интересам Китая, Тайваня и США, а также интересам региональной стабильности и мира. Мы выступаем против любых односторонних изменений статус-кво. Мы обеспокоены действиями Китая, которые до определенной степени пошатнули безопасность и стабильность отношений между обеими берегами пролива", - сказал он в интервью телеканалу CNN.

https://ria.ru/20211103/tayvan-1757587699.html

сша

китай

тайвань

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в мире, сша, китай, тайвань, джейк салливан