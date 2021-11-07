https://ria.ru/20211107/sallivan-1757968458.html
Советник президента США ответил на вопрос о трансформации Китая
Советник президента США ответил на вопрос о трансформации Китая - РИА Новости, 07.11.2021
Советник президента США ответил на вопрос о трансформации Китая
США более не добиваются трансформации Китая, а ищут выгодные для себя возможности для сосуществования с ним, сказал советник американского президента по... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T19:06
2021-11-07T19:06
2021-11-07T19:06
в мире
сша
китай
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. США более не добиваются трансформации Китая, а ищут выгодные для себя возможности для сосуществования с ним, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.Салливан пояснил, что целью американской политики в отношении Китая является формирование условий, "при которых две великие державы могли бы действовать в рамках международной системы на обозримую перспективу"."И мы хотим, чтобы условия такого сосуществования были благоприятны для продвижения американских интересов и ценностей", - добавил он.
https://ria.ru/20211105/kitay-1757811145.html
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в мире, сша, китай, джейк салливан
Советник президента США ответил на вопрос о трансформации Китая
Советник президента США Салливан заявил о поиске возможностей для сосуществования с Китаем