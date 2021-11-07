https://ria.ru/20211107/rodinki-1757931750.html
Сколько родинок приводят к раку
Мясников назвал опасное количество родинок на теле - РИА Новости, 07.11.2021
Сколько родинок приводят к раку
Большое количество родинок значительно повышает риск развития меланомы и требует ведения "паспорта кожи". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T10:02
2021-11-07T10:02
2021-11-07T16:32
общество
александр мясников (врач)
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Большое количество родинок значительно повышает риск развития меланомы и требует ведения "паспорта кожи". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, человек, у которого более пяти родинок на теле, должен регулярно фотографировать их, чтобы не пропустить опасных внешних изменений. В связи с этим врач напомнил о специальной системе "АКОРД".""А" — асимметрия; "К" — неровность краев; "О" — окраска; "Р" — размер и "Д" — динамика", — пояснил он.Мясников также призвал учитывать толщину родинки. Так, если она превышает один миллиметр и "возвышается" над кожей, то следует обратиться к специалисту.Во избежание развития меланомы специалист рекомендовал не посещать солярии из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения.Ранее хирург-онколог Ярослав Колосовский посоветовал использовать солнцезащитные средства с фактором защиты не менее пятидесяти, чтобы предупредить появление злокачественных новообразований.
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общество, александр мясников (врач)
10:02 07.11.2021 (обновлено: 16:32 07.11.2021)
Мясников назвал опасное количество родинок на теле
Врач Мясников: более пяти родинок на теле повышает риск развития меланомы
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости
. Большое количество родинок значительно повышает риск развития меланомы и требует ведения "паспорта кожи". Об этом в эфире телеканала "Россия 1"
рассказал врач и телеведущий Александр Мясников
.
"Переродиться может любая родинка. И чем их больше, тем больше "материала", из которого перерождаться", — отметил медик.
По его словам, человек, у которого более пяти родинок на теле, должен регулярно фотографировать их, чтобы не пропустить опасных внешних изменений. В связи с этим врач напомнил о специальной системе "АКОРД".
""А" — асимметрия; "К" — неровность краев; "О" — окраска; "Р" — размер и "Д" — динамика", — пояснил он.
Мясников также призвал учитывать толщину родинки. Так, если она превышает один миллиметр и "возвышается" над кожей, то следует обратиться к специалисту.
Во избежание развития меланомы специалист рекомендовал не посещать солярии из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения.
Ранее хирург-онколог Ярослав Колосовский посоветовал использовать солнцезащитные средства с фактором защиты не менее пятидесяти, чтобы предупредить появление злокачественных новообразований.