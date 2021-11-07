https://ria.ru/20211107/rodinki-1757931750.html

Сколько родинок приводят к раку

Мясников назвал опасное количество родинок на теле - РИА Новости, 07.11.2021

Сколько родинок приводят к раку

Большое количество родинок значительно повышает риск развития меланомы и требует ведения "паспорта кожи". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T10:02

2021-11-07T10:02

2021-11-07T16:32

общество

александр мясников (врач)

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Большое количество родинок значительно повышает риск развития меланомы и требует ведения "паспорта кожи". Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.По его словам, человек, у которого более пяти родинок на теле, должен регулярно фотографировать их, чтобы не пропустить опасных внешних изменений. В связи с этим врач напомнил о специальной системе "АКОРД".""А" — асимметрия; "К" — неровность краев; "О" — окраска; "Р" — размер и "Д" — динамика", — пояснил он.Мясников также призвал учитывать толщину родинки. Так, если она превышает один миллиметр и "возвышается" над кожей, то следует обратиться к специалисту.Во избежание развития меланомы специалист рекомендовал не посещать солярии из-за высокого уровня ультрафиолетового излучения.Ранее хирург-онколог Ярослав Колосовский посоветовал использовать солнцезащитные средства с фактором защиты не менее пятидесяти, чтобы предупредить появление злокачественных новообразований.

https://radiosputnik.ria.ru/20210301/rodinka-1599357729.html

https://ria.ru/20200722/1574690816.html

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2021

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общество, александр мясников (врач)