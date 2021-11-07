На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии
Депутат Рады Бужанский упрекнул Литву из-за покупки российской электроэнергии
МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, сама импортирует ее у Москвы и Минска по ценам ниже, чем это вынуждена делать Украина. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале.
Как напомнил депутат, в марте этого года президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Раде, призывал Украину отказаться от закупки электроэнергии у России и Белоруссии, из-за чего "сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей".
"Видимо, "вам" не подразумевало "и нам тоже". Поэтому, вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина - несчастные 5 мегаватт из Белоруссии", - написал Бужанский.
Как отметил парламентарий, на этом "можно было бы и закончить урок гордости", однако "есть еще один нюанс". Так, по его словам, для Литвы конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя составила 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины - 100 евро.
"Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности", - заключил Бужанский.
Накануне Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, поставки будут осуществляться в течение ноября. Компания "Укрэнерго" сообщала, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений в стране.
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