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Украинцы обиделись на Литву, подсевшую на русский ток
На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии - РИА Новости, 07.11.2021
Украинцы обиделись на Литву, подсевшую на русский ток
Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, сама импортирует ее у Москвы и Минска по ценам ниже, чем это вынуждена делать Украина. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T03:22
2021-11-07T03:22
в мире
украина
литва
белоруссия
верховная рада украины
укрэнерго
партия "слуга народа"
гитанас науседа
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, сама импортирует ее у Москвы и Минска по ценам ниже, чем это вынуждена делать Украина. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале.Как напомнил депутат, в марте этого года президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Раде, призывал Украину отказаться от закупки электроэнергии у России и Белоруссии, из-за чего "сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей"."Видимо, "вам" не подразумевало "и нам тоже". Поэтому, вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина - несчастные 5 мегаватт из Белоруссии", - написал Бужанский.Как отметил парламентарий, на этом "можно было бы и закончить урок гордости", однако "есть еще один нюанс". Так, по его словам, для Литвы конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя составила 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины - 100 евро."Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности", - заключил Бужанский.Накануне Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, поставки будут осуществляться в течение ноября. Компания "Укрэнерго" сообщала, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений в стране.
https://ria.ru/20211102/pomosch-1757446282.html
https://ria.ru/20211105/ukraina-1757770416.html
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в мире, украина, литва, белоруссия, верховная рада украины, укрэнерго, партия "слуга народа", гитанас науседа, россия, денис шмыгаль
03:22 07.11.2021
 
На Украине обиделись на Литву из-за закупки российской электроэнергии

Депутат Рады Бужанский упрекнул Литву из-за покупки российской электроэнергии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Литва, призывавшая Киев не закупать электроэнергию в России и Белоруссии, сама импортирует ее у Москвы и Минска по ценам ниже, чем это вынуждена делать Украина. Об этом заявил депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский в своем Telegram-канале.
Как напомнил депутат, в марте этого года президент Литвы Гитанас Науседа, выступая в Раде, призывал Украину отказаться от закупки электроэнергии у России и Белоруссии, из-за чего "сорвал бешеные аплодисменты благодарных слушателей".
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"Видимо, "вам" не подразумевало "и нам тоже". Поэтому, вот прямо сегодня, 6 ноября 2021 года, Литва получила 522 мегаватта из Белоруссии и 499 мегаватт из российского Калининграда. А Украина - несчастные 5 мегаватт из Белоруссии", - написал Бужанский.
Как отметил парламентарий, на этом "можно было бы и закончить урок гордости", однако "есть еще один нюанс". Так, по его словам, для Литвы конечная цена импортированной электроэнергии для потребителя составила 11 евро за мегаватт-час, в то время как для Украины - 100 евро.
"Ценность и искренность советов наших литовских друзей можете оценить с точки зрения цен, по которым купили электроэнергию литовская и украинская промышленности, себестоимости продукции и ее дальнейшей конкурентоспособности", - заключил Бужанский.
Накануне Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, поставки будут осуществляться в течение ноября. Компания "Укрэнерго" сообщала, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения. При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений в стране.
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В миреУкраинаЛитваБелоруссияВерховная Рада УкраиныУкрэнергоПартия "Слуга народа"Гитанас НауседаРоссияДенис Шмыгаль
 
 
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