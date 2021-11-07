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https://ria.ru/20211107/putin-1757947984.html
В Кремле рассказали о планах Путина на следующей неделе
В Кремле рассказали о планах Путина на следующей неделе - РИА Новости, 07.11.2021
В Кремле рассказали о планах Путина на следующей неделе
Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции "Сбера", откроет в Москве памятник Достоевскому, проведет... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T14:26
2021-11-07T20:05
общество
москва
владимир путин
федор достоевский
сбербанк россии
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции "Сбера", откроет в Москве памятник Достоевскому, проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином, сообщает телеканал "Россия 1"."На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно. &lt;…&gt; Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании", — рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В программе напомнили, что на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, и рассказали, что "Путин откроет в Москве дом Достоевского на улице Достоевского"."Президент на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии, а также совещание с членами правительства", — добавил журналист.В программе также рассказали, что у президента России, лидеров Азербайджана и Армении возможны на неделе мероприятия, приуроченные к подписанию соглашения по Нагорному Карабаху. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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общество, москва, владимир путин, федор достоевский, сбербанк россии
14:26 07.11.2021 (обновлено: 20:05 07.11.2021)
 
В Кремле рассказали о планах Путина на следующей неделе

Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС и конференции Сбербанка

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН
Президент РФ Владимир Путин во время видеообращения к участникам заседания по управлению лесным хозяйством и землепользованию в рамках климатического саммита ООН - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции "Сбера", откроет в Москве памятник Достоевскому, проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином, сообщает телеканал "Россия 1".
"На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно. <…> Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании", — рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с руководством министерства обороны РФ и предприятий ОПК - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
3 ноября, 16:47
Путин рассказал о современном российском вооружении
В программе напомнили, что на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, и рассказали, что "Путин откроет в Москве дом Достоевского на улице Достоевского".
"Президент на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии, а также совещание с членами правительства", — добавил журналист.
В программе также рассказали, что у президента России, лидеров Азербайджана и Армении возможны на неделе мероприятия, приуроченные к подписанию соглашения по Нагорному Карабаху. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
 
ОбществоМоскваВладимир ПутинФедор ДостоевскийСбербанк России
 
 
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