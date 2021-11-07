https://ria.ru/20211107/putin-1757947984.html

В Кремле рассказали о планах Путина на следующей неделе

В Кремле рассказали о планах Путина на следующей неделе - РИА Новости, 07.11.2021

В Кремле рассказали о планах Путина на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции "Сбера", откроет в Москве памятник Достоевскому, проведет... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T14:26

2021-11-07T14:26

2021-11-07T20:05

общество

москва

владимир путин

федор достоевский

сбербанк россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757380953_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_414d329258b9bdbaa9c92a259b5a59cf.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на следующей неделе примет участие в саммите АТЭС, конференции "Сбера", откроет в Москве памятник Достоевскому, проведет заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) и совещание с кабмином, сообщает телеканал "Россия 1"."На следующей неделе президент примет участие в новом саммите стран АТЭС дистанционно. <…> Сбербанк на следующей неделе проведет конференцию по искусственному интеллекту, приуроченную к юбилею банка. Президент будет участвовать в пленарном заседании", — рассказал журналист Павел Зарубин в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".В программе напомнили, что на следующей неделе исполняется 200 лет со дня рождения писателя Федора Достоевского, и рассказали, что "Путин откроет в Москве дом Достоевского на улице Достоевского"."Президент на следующей неделе проведет заседание Военно-промышленной комиссии, а также совещание с членами правительства", — добавил журналист.В программе также рассказали, что у президента России, лидеров Азербайджана и Армении возможны на неделе мероприятия, приуроченные к подписанию соглашения по Нагорному Карабаху. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211103/putin-1757590864.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, владимир путин, федор достоевский, сбербанк россии