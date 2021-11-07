23:31 07.11.2021 (обновлено: 23:39 07.11.2021)
Мезенцев рассказал, как союзные программы облегчат противостояние санкциям
Мезенцев: союзные программы Москвы и Минска облегчат противостояние санкциям Запада
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МИНСК, 7 ноя – РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев заявил, что подписанные Минском и Москвой союзные программы по углублению экономической интеграции откроют двум странам больше возможностей для противостояния санкциям Запада.
В четверг в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран. Также в четверг были подписаны новая военная доктрина Союзного государства и концепция миграционной политики.
"Безусловно, больше (возможностей ред.) - и в оперативном плане, и, самое главное, в стратегическом. Думаю, именно понимание этого стало и основой принятия Европарламентом резолюции, в которой евродепутаты как будто предупреждают Минск, сколь нежелательна... экономическая интеграция", - сказал Мезенцев в интервью телеканалу ОНТ в воскресенье, отвечая на вопрос, появится ли с подписанием союзных программ у стран больше возможностей совместно противостоять западным санкциям.
Мезенцев выразил уверенность, что принятые документы "определяют совершенно иной уровень взаимодействия в пользу нового этапа совместной промышленной политики, политики в области сельского хозяйства, формирования единого энергетического рынка". "Огромный пласт взаимодействия впереди в финансовой и банковской сфере... Мы сегодня говорим о возможности использования национальных платежных систем", - продолжил он.
Госсекретарь подчеркнул, что "это не просто 28 направлений - это куда больше направлений, которые формируют новое качество для сближения и умножения потенциалов национальных экономик".