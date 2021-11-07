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К чему привело покушение на премьера Ирака
СМИ: при попытке покушения на премьера Ирака пострадали десять человек - РИА Новости, 07.11.2021
К чему привело покушение на премьера Ирака
При атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака пострадали десять человек из службы охраны, сообщает телеканал Al-Hadath. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T09:08
2021-11-07T13:50
в мире
ирак
мустафа аль-каземи
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. При атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака пострадали десять человек из службы охраны, сообщает телеканал Al-Hadath.Инцидент произошел минувшей ночью. По сведениям СМИ, дрон обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Первоначально сообщалось, что премьер получил ранения, однако позже сам он написал в Twitter, что с ним все в порядке.Как передает Al Arabiya, в Зеленой зоне Багдада, где расположены посольство США и другие дипмиссии, во время атаки "произошла интенсивная перестрелка". Беспилотник удалось перехватить.Госдепартамент США осудил эту атаку и назвал ее очевидным террористическим актом. В Вашингтоне подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с иракскими силами безопасности и готовы помочь в расследовании нападения.Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября. По предварительным данным, на них победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, получивший 73 места в 329-местном парламенте. У коалиции "Аль-Фатх", которую возглавляет лидер крупнейшего в шиитском ополчении отряда "Бадр" Хади аль-Амири, всего 21 место, хотя в 2018 году она получила 45 мандатов. Коалиция требует пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста в районе Зеленой зоны. Официальные итоги выборов пока не объявляли.
https://ria.ru/20211107/ataka-1757922613.html
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Резиденция премьер-министра Ирака. Кадры с дрона
Премьер-министр Ирака Мустафы аль-Каземи пережил попытку убийства с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на его резиденцию рано утром в воскресенье, и официальные лица заявили, что он не пострадал.
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в мире, ирак, мустафа аль-каземи
09:08 07.11.2021 (обновлено: 13:50 07.11.2021)
 
СМИ: при попытке покушения на премьера Ирака пострадали десять человек

Десять охранников пострадали при атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. При атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака пострадали десять человек из службы охраны, сообщает телеканал Al-Hadath.
Инцидент произошел минувшей ночью. По сведениям СМИ, дрон обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Первоначально сообщалось, что премьер получил ранения, однако позже сам он написал в Twitter, что с ним все в порядке.
Как передает Al Arabiya, в Зеленой зоне Багдада, где расположены посольство США и другие дипмиссии, во время атаки "произошла интенсивная перестрелка". Беспилотник удалось перехватить.
Госдепартамент США осудил эту атаку и назвал ее очевидным террористическим актом. В Вашингтоне подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с иракскими силами безопасности и готовы помочь в расследовании нападения.
Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября. По предварительным данным, на них победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, получивший 73 места в 329-местном парламенте.
У коалиции "Аль-Фатх", которую возглавляет лидер крупнейшего в шиитском ополчении отряда "Бадр" Хади аль-Амири, всего 21 место, хотя в 2018 году она получила 45 мандатов. Коалиция требует пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста в районе Зеленой зоны. Официальные итоги выборов пока не объявляли.
Американский солдат идет с флагом США, Багдад, Ирак - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
Вчера, 05:43
Госдепартамент осудил атаку беспилотника на резиденцию премьера Ирака
 
В миреИракМустафа аль-Каземи
 
 
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