https://ria.ru/20211107/pokushenie-1757928958.html

К чему привело покушение на премьера Ирака

СМИ: при попытке покушения на премьера Ирака пострадали десять человек - РИА Новости, 07.11.2021

К чему привело покушение на премьера Ирака

При атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака пострадали десять человек из службы охраны, сообщает телеканал Al-Hadath. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T09:08

2021-11-07T09:08

2021-11-07T13:50

в мире

ирак

мустафа аль-каземи

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. При атаке беспилотника на резиденцию премьер-министра Ирака пострадали десять человек из службы охраны, сообщает телеканал Al-Hadath.Инцидент произошел минувшей ночью. По сведениям СМИ, дрон обстрелял резиденцию Мустафы аль-Каземи и выпустил по ней ракету. Первоначально сообщалось, что премьер получил ранения, однако позже сам он написал в Twitter, что с ним все в порядке.Как передает Al Arabiya, в Зеленой зоне Багдада, где расположены посольство США и другие дипмиссии, во время атаки "произошла интенсивная перестрелка". Беспилотник удалось перехватить.Госдепартамент США осудил эту атаку и назвал ее очевидным террористическим актом. В Вашингтоне подчеркнули, что поддерживают тесный контакт с иракскими силами безопасности и готовы помочь в расследовании нападения.Ситуация в Ираке обострилась после досрочных парламентских выборов, прошедших 10 октября. По предварительным данным, на них победил блок влиятельного шиитского политика Муктады ас-Садра, получивший 73 места в 329-местном парламенте. У коалиции "Аль-Фатх", которую возглавляет лидер крупнейшего в шиитском ополчении отряда "Бадр" Хади аль-Амири, всего 21 место, хотя в 2018 году она получила 45 мандатов. Коалиция требует пересмотреть результаты голосования, сотни ее сторонников проводят акции протеста в районе Зеленой зоны. Официальные итоги выборов пока не объявляли.

https://ria.ru/20211107/ataka-1757922613.html

ирак

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Резиденция премьер-министра Ирака. Кадры с дрона Премьер-министр Ирака Мустафы аль-Каземи пережил попытку убийства с использованием беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на его резиденцию рано утром в воскресенье, и официальные лица заявили, что он не пострадал. 2021-11-07T09:08 true PT0M30S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, ирак, мустафа аль-каземи