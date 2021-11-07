https://ria.ru/20211107/pashinyan-1757981034.html

Предложение о мире не является монополией Азербайджана, заявил Пашинян

Предложение о мире не является монополией Азербайджана, заявил Пашинян - РИА Новости, 07.11.2021

Предложение о мире не является монополией Азербайджана, заявил Пашинян

Предложение о мире не является монополией Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что Ереван сам выступает с такими предложениями. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T21:57

2021-11-07T21:57

2021-11-07T22:10

в мире

армения

азербайджан

баку

обсе

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 7 ноя – РИА Новости. Предложение о мире не является монополией Азербайджана, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, отметив, что Ереван сам выступает с такими предложениями."Предложение о мире не монополия Азербайджана. Мы сами выступили с предложением о мире. Утверждения (Азербайджана – ред.) о том, что Армения не отреагировала на предложение - очень странные. Армения отреагировала на эти заявления, Армения заявляла, что готова, и мы подчеркивали, что формат в рамках Минской группы ОБСЕ направлен именно на достижение мирного договора. Мы заявляли, что готовы к этим обсуждениям, и в нашем представлении эти обсуждения должны вестись по результатам работ в формате Минской группы ОБСЕ, в частности с включением вопроса урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Пашинян в интервью общественному телевидению страны.При этом он отметил, что процесс демаркации и делимитации границ, процесс мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта и процесс открытия региональных коммуникаций четко разделены друг от друга."Это наша позиция. Мы не только готовы, но и считаем необходимым демаркацию и делимитацию границ. Но мы с трудом представляем процесс демаркации и делимитации границы, на которой почти ежедневно происходит нарушение режима прекращения огня",- сказал Пашинян.Он уточнил, что после подписания 9 ноября трехстороннего заявления о прекращении огня режим перемирия в Карабахе и на армяно-азербайджанской границе не нарушался лишь пять-шесть дней.Премьер отметил также, что для демаркации делимитации границы нужно понять их правовые основания."В целом, мы пришли к такому заключению, что правовые основания – это те основания, которые в 20-х-30-х годах были согласованы между Армений и Азербайджаном. То есть мы должны пойти к этому. Есть практическая задача – отразить на карте указанные в тексте договоренности", - заключил Пашинян.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Также, в частности, Ереван передал Баку Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые в межвоенное время находились под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20211021/karabakh-1755694015.html

https://ria.ru/20211105/armeniya-1757794841.html

армения

азербайджан

баку

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в мире, армения, азербайджан, баку, обсе, никол пашинян