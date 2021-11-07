https://ria.ru/20211107/parad-1757942309.html

День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года

День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 07.11.2021

День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года

В разгар битвы за Москву на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.По силе воздействия на ход событий войны парад 7 ноября 1941 года приравнивали к важнейшей военной операции.

2021-11-07T12:43

2021-11-07T12:43

2021-11-07T12:42

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Многие военные подразделения после окончания парада отправились на фронт. Во время войны парады больше не проводились вплоть до мая 1945 года. Впоследствии празднование даты 7 ноября возобновили. По всей территории Советского Союза в этот день проходили праздничные демонстрации. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991. С 1995 года в России начали отмечать День воинской славы. Возобновили проведение парадов с 2003 года.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года В разгар битвы за Москву на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции. По силе воздействия на ход событий войны парад 7 ноября 1941 года приравнивали к важнейшей военной операции. Многие военные подразделения после окончания парада отправились на фронт. Во время войны парады больше не проводились вплоть до мая 1945 года. Впоследствии празднование даты 7 ноября возобновили. По всей территории Советского Союза в этот день проходили праздничные демонстрации. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991. С 1995 года в России начали отмечать День воинской славы. Возобновили проведение парадов с 2003 года. 2021-11-07T12:43 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, справки, видео, вторая мировая война (1939-1945), россия, видео