https://ria.ru/20211107/parad-1757942309.html
День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года
День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года - РИА Новости, 07.11.2021
День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года
В разгар битвы за Москву на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.По силе воздействия на ход событий войны парад 7 ноября 1941 года приравнивали к важнейшей военной операции.
2021-11-07T12:43
2021-11-07T12:43
2021-11-07T12:42
общество
справки
видео
вторая мировая война (1939-1945)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757941246_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fc7759a1b46e308456612d73d6adb945.jpg
Многие военные подразделения после окончания парада отправились на фронт. Во время войны парады больше не проводились вплоть до мая 1945 года. Впоследствии празднование даты 7 ноября возобновили. По всей территории Советского Союза в этот день проходили праздничные демонстрации. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991. С 1995 года в России начали отмечать День воинской славы. Возобновили проведение парадов с 2003 года.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/07/1757941246_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_98d3963461c3d3034ec57df324481f24.jpg
День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года
В разгар битвы за Москву на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.
По силе воздействия на ход событий войны парад 7 ноября 1941 года приравнивали к важнейшей военной операции.
Многие военные подразделения после окончания парада отправились на фронт. Во время войны парады больше не проводились вплоть до мая 1945 года.
Впоследствии празднование даты 7 ноября возобновили. По всей территории Советского Союза в этот день проходили праздничные демонстрации.
Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991.
С 1995 года в России начали отмечать День воинской славы. Возобновили проведение парадов с 2003 года.
2021-11-07T12:43
true
PT1M05S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, справки, видео, вторая мировая война (1939-1945), россия, видео
День воинской славы: 80 лет со дня парада 7 ноября 1941 года
В разгар битвы за Москву на Красной площади прошел военный парад в честь 24-й годовщины Октябрьской революции.По силе воздействия на ход событий войны парад 7 ноября 1941 года приравнивали к важнейшей военной операции.