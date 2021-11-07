https://ria.ru/20211107/pakistan-1757984840.html

Пакистанские военные открыли огонь по рыболовецкому судну, есть жертвы

Пакистанские военные открыли огонь по рыболовецкому судну, есть жертвы - РИА Новости, 07.11.2021

Пакистанские военные открыли огонь по рыболовецкому судну, есть жертвы

Один рыбак погиб и еще один пострадал после того, как силы Пакистанского агентства морской безопасности (Pakistan Maritime Security Agency, PMSA) открыли огонь... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T23:01

2021-11-07T23:01

2021-11-07T23:01

в мире

индия

пакистан

аравийское море

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя - РИА Новости. Один рыбак погиб и еще один пострадал после того, как силы Пакистанского агентства морской безопасности (Pakistan Maritime Security Agency, PMSA) открыли огонь по индийскому рыболовецкому судну в Аравийском море, сообщает телеканал NDTV."Рыбак из штата Махараштра на рыболовецкой лодке "Джалпари" погиб после того, как PMSA начали стрелять в него и других членов экипажа в субботу вечером", - приводит телеканал слова представителя полиции.Погибший получил ранения в грудь, еще один мужчина пострадал, он госпитализирован. Всего на лодке было семь человек. Как отмечает телеканал со ссылкой на анонимные источники, рыбаки не провоцировали военных, Индия расследует инцидент.

индия

пакистан

аравийское море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, индия, пакистан, аравийское море