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Пакистанские военные открыли огонь по рыболовецкому судну, есть жертвы
Пакистанские военные открыли огонь по рыболовецкому судну, есть жертвы - РИА Новости, 07.11.2021
Пакистанские военные открыли огонь по рыболовецкому судну, есть жертвы
Один рыбак погиб и еще один пострадал после того, как силы Пакистанского агентства морской безопасности (Pakistan Maritime Security Agency, PMSA) открыли огонь... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T23:01
2021-11-07T23:01
2021-11-07T23:01
в мире
индия
пакистан
аравийское море
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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 ноя - РИА Новости. Один рыбак погиб и еще один пострадал после того, как силы Пакистанского агентства морской безопасности (Pakistan Maritime Security Agency, PMSA) открыли огонь по индийскому рыболовецкому судну в Аравийском море, сообщает телеканал NDTV."Рыбак из штата Махараштра на рыболовецкой лодке "Джалпари" погиб после того, как PMSA начали стрелять в него и других членов экипажа в субботу вечером", - приводит телеканал слова представителя полиции.Погибший получил ранения в грудь, еще один мужчина пострадал, он госпитализирован. Всего на лодке было семь человек. Как отмечает телеканал со ссылкой на анонимные источники, рыбаки не провоцировали военных, Индия расследует инцидент.
индия
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РИА Новости
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в мире, индия, пакистан, аравийское море
Пакистанские военные открыли огонь по рыболовецкому судну, есть жертвы
Пакистанские военные застрелили индийского рыбака в Аравийском море