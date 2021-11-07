https://ria.ru/20211107/ovosch-1757917020.html

Простой способ укрепить иммунитет

Россиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитет - РИА Новости, 07.11.2021

Простой способ укрепить иммунитет

Дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19 поможет овощ, хорошо знакомый каждому россиянину, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T02:08

2021-11-07T02:08

2021-11-07T02:08

общество

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745518553_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_27d6aca63ebcd37b79c60d70f1d6e234.jpg

МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19 поможет овощ, хорошо знакомый каждому россиянину, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Помидоры входят в состав многих блюд повседневного и праздничного меню, при этом они не только улучшают вкус еды, но и делают ее более полезной. Овощ содержит ряд ценных для организма веществ, в том числе сильный антиоксидант – ликопин, который способен активировать иммунные клетки, объяснила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.Больше всего антиоксидантов содержится в южных помидорах, с насыщенным цветом и ароматом, полагает врач-диетолог.Благодаря своему уникальному составу овощ полезен для глаз, кожи, волос и ногтей, продолжила она."Помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин – это провитамин А, он важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения", – сказала Круглова.Впрочем, свойства помидоров во многом зависят от способа их приготовления. Так, витамин С при нагревании разрушается. Но ликопин сохраняется при термической обработке, а в томатной пасте он содержится даже в большем количестве, чем в свежих овощах."Если говорить про кетчуп или томатную пасту – польза в плане содержания ликопина там сохраняется. В томатной пасте его содержание будет даже больше: это концентрированный продукт, жидкости там гораздо меньше, чем содержит свежий томат", – уточнила врач-диетолог.По ее словам, томатная паста предпочтительнее кетчупа, поскольку в ней нет излишков соли."В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту как основу и самим добавлять туда специи и соль по вкусу", – рекомендует Наталья Круглова.Нельзя есть помидоры только тем людям, которые страдают воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта или индивидуальной непереносимостью этого продукта, считает она."Томаты нужно исключить в стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, воспалительных заболеваний, таких как гастродуоденит и язвенная болезнь, пока не начнется длительная ремиссия. Может быть индивидуальная непереносимость помидоров", – предупредила врач-диетолог в интервью радио Sputnik.Людям с сахарным диабетом второго типа, лишним весом и ожирением есть помидоры можно, уточнила она.

https://rsport.ria.ru/20211104/dietolog-1757646271.html

https://rsport.ria.ru/20211102/kartofel-1757268893.html

https://rsport.ria.ru/20211028/orekhi-1756593914.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество