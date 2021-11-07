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Простой способ укрепить иммунитет
Россиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитет - РИА Новости, 07.11.2021
Простой способ укрепить иммунитет
Дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19 поможет овощ, хорошо знакомый каждому россиянину, рассказала в интервью радио... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T02:08
2021-11-07T02:08
общество
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19 поможет овощ, хорошо знакомый каждому россиянину, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.Помидоры входят в состав многих блюд повседневного и праздничного меню, при этом они не только улучшают вкус еды, но и делают ее более полезной. Овощ содержит ряд ценных для организма веществ, в том числе сильный антиоксидант – ликопин, который способен активировать иммунные клетки, объяснила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.Больше всего антиоксидантов содержится в южных помидорах, с насыщенным цветом и ароматом, полагает врач-диетолог.Благодаря своему уникальному составу овощ полезен для глаз, кожи, волос и ногтей, продолжила она."Помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин – это провитамин А, он важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения", – сказала Круглова.Впрочем, свойства помидоров во многом зависят от способа их приготовления. Так, витамин С при нагревании разрушается. Но ликопин сохраняется при термической обработке, а в томатной пасте он содержится даже в большем количестве, чем в свежих овощах."Если говорить про кетчуп или томатную пасту – польза в плане содержания ликопина там сохраняется. В томатной пасте его содержание будет даже больше: это концентрированный продукт, жидкости там гораздо меньше, чем содержит свежий томат", – уточнила врач-диетолог.По ее словам, томатная паста предпочтительнее кетчупа, поскольку в ней нет излишков соли."В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту как основу и самим добавлять туда специи и соль по вкусу", – рекомендует Наталья Круглова.Нельзя есть помидоры только тем людям, которые страдают воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта или индивидуальной непереносимостью этого продукта, считает она."Томаты нужно исключить в стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, воспалительных заболеваний, таких как гастродуоденит и язвенная болезнь, пока не начнется длительная ремиссия. Может быть индивидуальная непереносимость помидоров", – предупредила врач-диетолог в интервью радио Sputnik.Людям с сахарным диабетом второго типа, лишним весом и ожирением есть помидоры можно, уточнила она.
https://rsport.ria.ru/20211104/dietolog-1757646271.html
https://rsport.ria.ru/20211102/kartofel-1757268893.html
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общество, здоровье - общество
02:08 07.11.2021
 
Россиянам назвали овощ, который стимулирует иммунитет

Диетолог Круглова посоветовала россиянам есть помидоры для укрепления иммунитета

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОвощи
Овощи - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Дополнительно укрепить иммунитет в сезон простуд и роста заболеваемости COVID-19 поможет овощ, хорошо знакомый каждому россиянину, рассказала в интервью радио Sputnik врач-диетолог Наталья Круглова.
Помидоры входят в состав многих блюд повседневного и праздничного меню, при этом они не только улучшают вкус еды, но и делают ее более полезной. Овощ содержит ряд ценных для организма веществ, в том числе сильный антиоксидант – ликопин, который способен активировать иммунные клетки, объяснила врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова.
"Помидоры содержат ликопин, сильный и важный для человека антиоксидант. Он защищает организм от действия свободных радикалов, которые могут вызывать заболевания сердечно-сосудистой системы, а также онкологические заболевания. Благодаря ликопину активируются защитные клетки иммунитета", – отметила она.
Больше всего антиоксидантов содержится в южных помидорах, с насыщенным цветом и ароматом, полагает врач-диетолог.
Благодаря своему уникальному составу овощ полезен для глаз, кожи, волос и ногтей, продолжила она.
"Помидоры содержат витамин С, пищевые волокна, бета-каротин – это провитамин А, он важен для хорошего состояния кожи, волос, ногтей, для зрения", – сказала Круглова.
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Впрочем, свойства помидоров во многом зависят от способа их приготовления. Так, витамин С при нагревании разрушается. Но ликопин сохраняется при термической обработке, а в томатной пасте он содержится даже в большем количестве, чем в свежих овощах.
"Если говорить про кетчуп или томатную пасту – польза в плане содержания ликопина там сохраняется. В томатной пасте его содержание будет даже больше: это концентрированный продукт, жидкости там гораздо меньше, чем содержит свежий томат", – уточнила врач-диетолог.
По ее словам, томатная паста предпочтительнее кетчупа, поскольку в ней нет излишков соли.
"В кетчупе нужно контролировать содержание соли, поэтому лучше использовать пасту как основу и самим добавлять туда специи и соль по вкусу", – рекомендует Наталья Круглова.
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Нельзя есть помидоры только тем людям, которые страдают воспалительными заболеваниями желудочно-кишечного тракта или индивидуальной непереносимостью этого продукта, считает она.
"Томаты нужно исключить в стадии обострения заболеваний пищеварительного тракта, воспалительных заболеваний, таких как гастродуоденит и язвенная болезнь, пока не начнется длительная ремиссия. Может быть индивидуальная непереносимость помидоров", – предупредила врач-диетолог в интервью радио Sputnik.
Людям с сахарным диабетом второго типа, лишним весом и ожирением есть помидоры можно, уточнила она.
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