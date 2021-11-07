https://ria.ru/20211107/nauchim-1757970705.html

Китайцы рассказали, чему стоит поучиться у России

Китайцы рассказали, чему стоит поучиться у России - РИА Новости, 07.11.2021

Китайцы рассказали, чему стоит поучиться у России

Читатели китайского сайта "Гуанча" предположили, что европейских и украинских политиков могла напугать Военная доктрина Союзного государства. На днях документ... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T19:33

2021-11-07T19:33

2021-11-07T21:46

в мире

белоруссия

китай

польша

владимир путин

союзное государство

александр лукашенко

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756717268_0:299:2996:1984_1920x0_80_0_0_4fecc90b7e70bc2f8765e68cc4ba1781.jpg

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского сайта "Гуанча" предположили, что европейских и украинских политиков могла напугать Военная доктрина Союзного государства. На днях документ утвердили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко."Россия <…> завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться", — высказались в комментариях."Американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства. Они вынуждают Россию и Белоруссию еще сильнее сближаться", — отметил один из них."США <…> нужен лишь внешний враг — Россия, чтобы укрепить свой контроль над Европой", — поддержал пользователь."Украина там не испугалась до смерти?" — поинтересовался другой."Скоро Польше и Литве ничего не останется, как войти в состав (России. — Прим. ред.)", — добавил читатель.Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран приняли в минувший четверг во время заседания Высшего госсовета СГ. Документы утверждали российский и белорусский лидеры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211106/mezentsev-1757870875.html

https://ria.ru/20211104/zasedanie-1757746824.html

белоруссия

китай

польша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, китай, польша, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, россия