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Китайцы рассказали, чему стоит поучиться у России
Китайцы рассказали, чему стоит поучиться у России - РИА Новости, 07.11.2021
Китайцы рассказали, чему стоит поучиться у России
Читатели китайского сайта "Гуанча" предположили, что европейских и украинских политиков могла напугать Военная доктрина Союзного государства. На днях документ... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T19:33
2021-11-07T21:46
в мире
белоруссия
китай
польша
владимир путин
союзное государство
александр лукашенко
россия
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского сайта "Гуанча" предположили, что европейских и украинских политиков могла напугать Военная доктрина Союзного государства. На днях документ утвердили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко."Россия &lt;…&gt; завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться", — высказались в комментариях."Американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства. Они вынуждают Россию и Белоруссию еще сильнее сближаться", — отметил один из них."США &lt;…&gt; нужен лишь внешний враг — Россия, чтобы укрепить свой контроль над Европой", — поддержал пользователь."Украина там не испугалась до смерти?" — поинтересовался другой."Скоро Польше и Литве ничего не останется, как войти в состав (России. — Прим. ред.)", — добавил читатель.Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран приняли в минувший четверг во время заседания Высшего госсовета СГ. Документы утверждали российский и белорусский лидеры.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20211106/mezentsev-1757870875.html
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в мире, белоруссия, китай, польша, владимир путин, союзное государство, александр лукашенко, россия
19:33 07.11.2021 (обновлено: 21:46 07.11.2021)
 
Китайцы рассказали, чему стоит поучиться у России

Пользователи сайта "Гуанча": Европе нужно поучиться дружбе у России и Белоруссии

© AP Photo / Virginia MayoФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Читатели китайского сайта "Гуанча" предположили, что европейских и украинских политиков могла напугать Военная доктрина Союзного государства. На днях документ утвердили президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
"Россия <…> завоевала железные сердца своих братьев, чтобы они последовали за ней. Этому стоит поучиться", — высказались в комментариях.
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"Американская и европейская политическая арена полна эгоизма, высокомерия, близорукости и бесстыдства. Они вынуждают Россию и Белоруссию еще сильнее сближаться", — отметил один из них.
"США <…> нужен лишь внешний враг — Россия, чтобы укрепить свой контроль над Европой", — поддержал пользователь.
"Украина там не испугалась до смерти?" — поинтересовался другой.
"Скоро Польше и Литве ничего не останется, как войти в состав (России. — Прим. ред.)", — добавил читатель.
Военную доктрину Союзного государства и Концепцию миграционной политики двух стран приняли в минувший четверг во время заседания Высшего госсовета СГ. Документы утверждали российский и белорусский лидеры.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В миреБелоруссияКитайПольшаВладимир ПутинСоюзное государствоАлександр ЛукашенкоРоссия
 
 
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