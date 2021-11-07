Генсек ООН призвал наказать виновных в покушении на премьера Ирака
Генсек ООН Гутерриш осудил покушение на премьера Ирака и призвал наказать виновных
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
ООН, 7 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казими, призвал привлечь к ответу виновных в преступлении, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.
СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения. Сам аль-Казими в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера.
"Генеральный секретарь решительно осуждает покушение на премьер-министра Мустафу аль-Казими, совершенное ранее сегодня. Он призывает привлечь к ответственности виновных в этом преступлении", - заявил Дюжаррик.
По его словам, генеральный секретарь призывает всех иракцев проявлять максимальную сдержанность и отвергнуть любое насилие и любые попытки дестабилизировать Ирак.
"Он призывает всех политических деятелей поддерживать конституционный порядок и разрешать разногласия путем мирного и инклюзивного диалога", - добавил официальный представитель.