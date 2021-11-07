https://ria.ru/20211107/napadenie-1757981410.html

Генсек ООН призвал наказать виновных в покушении на премьера Ирака

Генсек ООН призвал наказать виновных в покушении на премьера Ирака - РИА Новости, 07.11.2021

Генсек ООН призвал наказать виновных в покушении на премьера Ирака

Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казими, призвал привлечь к ответу виновных в преступлении, говорится в... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T22:02

2021-11-07T22:02

2021-11-07T22:02

в мире

оон

ирак

багдад (город)

стефан дюжаррик

антониу гутерриш

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ООН, 7 ноя - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил покушение на премьер-министра Ирака Мустафу аль-Казими, призвал привлечь к ответу виновных в преступлении, говорится в заявлении официального представителя генсека Стефана Дюжаррика.СМИ ночью в воскресенье сообщали, что резиденция премьера Ирака в Багдаде подверглась обстрелу с беспилотника. Местное агентство INA со ссылкой на иракские органы безопасности позднее заявило, что премьер не пострадал при попытке покушения. Сам аль-Казими в Twitter подтвердил, что с ним все в порядке. При этом, по данным агентства Shafaq, пострадали трое охранников премьера."Генеральный секретарь решительно осуждает покушение на премьер-министра Мустафу аль-Казими, совершенное ранее сегодня. Он призывает привлечь к ответственности виновных в этом преступлении", - заявил Дюжаррик.По его словам, генеральный секретарь призывает всех иракцев проявлять максимальную сдержанность и отвергнуть любое насилие и любые попытки дестабилизировать Ирак."Он призывает всех политических деятелей поддерживать конституционный порядок и разрешать разногласия путем мирного и инклюзивного диалога", - добавил официальный представитель.

https://ria.ru/20211107/irak-1757938587.html

ирак

багдад (город)

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в мире, оон, ирак, багдад (город), стефан дюжаррик, антониу гутерриш