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СК попросил арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
СК попросил арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021
СК попросил арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
Следствие потребует арестовать всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:11
2021-11-07T11:11
2021-11-07T16:21
происшествия
новая москва
нападение на мужчину с ребенком в новой москве
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следствие потребует арестовать всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По словам Ивановой, всем четверым предъявили обвинения по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего". Следователи назначили судебные экспертизы, а также запросили сведения, характеризующие личности обвиняемых. Кроме того, их проверяют на причастность к другим преступлениям.Обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов.Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком. Как рассказывали очевидцы, у нападавших были ножи.Первоначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью.Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое из них около десяти лет назад получили российское гражданство. Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах задержанных, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.
https://ria.ru/20211106/zaderzhannye-1757876517.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком
2021-11-07T11:11
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, новая москва, нападение на мужчину с ребенком в новой москве
11:11 07.11.2021 (обновлено: 16:21 07.11.2021)
СК попросил арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве
СК предъявил обвинение четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Следствие потребует арестовать всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова
.
"Сегодня следствие с учетом имеющихся оснований ходатайствует перед Щербинским городским судом об избрании в отношении всех фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается", — сказала она.
По словам Ивановой, всем четверым предъявили обвинения по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего". Следователи назначили судебные экспертизы, а также запросили сведения, характеризующие личности обвиняемых. Кроме того, их проверяют на причастность к другим преступлениям.
Обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов.
Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком. Как рассказывали очевидцы, у нападавших были ножи.
Первоначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин
поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью.
Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое из них около десяти лет назад получили российское гражданство.
Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах задержанных, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.