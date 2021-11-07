https://ria.ru/20211107/napadenie-1757936398.html

СК попросил арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

СК попросил арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве - РИА Новости, 07.11.2021

СК попросил арестовать напавших на мужчину с ребенком в Новой Москве

Следствие потребует арестовать всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:11

2021-11-07T11:11

2021-11-07T16:21

происшествия

новая москва

нападение на мужчину с ребенком в новой москве

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Следствие потребует арестовать всех четырех задержанных по делу о нападении на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.По словам Ивановой, всем четверым предъявили обвинения по статье "Покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего". Следователи назначили судебные экспертизы, а также запросили сведения, характеризующие личности обвиняемых. Кроме того, их проверяют на причастность к другим преступлениям.Обвиняемые не отрицают участия в драке, но вину в покушении на убийство не признают, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов.Инцидент в Новых Ватутинках произошел вечером 4 ноября. На видеозаписях, появившихся в соцсетях, видно, как четыре человека набрасываются на мужчину с маленьким ребенком. Как рассказывали очевидцы, у нападавших были ножи.Первоначально возбудили уголовное дело о хулиганстве, но председатель СК Александр Бастрыкин поручил переквалифицировать его на более тяжкую статью.Зачинщиками конфликта оказались четверо молодых людей в возрасте от 18 до 21 года. Все они уроженцы одной из стран Закавказья, трое из них около десяти лет назад получили российское гражданство. Следователи провели очные ставки и обыски в квартирах задержанных, допросили очевидцев и назначили судебно-медицинские экспертизы.

https://ria.ru/20211106/zaderzhannye-1757876517.html

новая москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком Начало конфликта в Новых Ватутинках, где мужчины напали на отца с ребенком 2021-11-07T11:11 true PT0M31S

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