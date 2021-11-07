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В США решили лишить Россию Черного моря
Американский офицер рассказал, как "вытолкать" Россию из Черного моря - РИА Новости, 07.11.2021
В США решили лишить Россию Черного моря
Проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море — таким мнением поделился офицер ВМС США Брайан... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T12:18
2021-11-07T12:18
2021-11-07T17:56
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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море — таким мнением поделился офицер ВМС США Брайан Харрингтон в статье для издания The Hill.По его мнению, ракеты "Бастион" и "Калибр", включая их модернизированные противокорабельные и сухопутные версии большой дальности, обеспечивают Москву огромной мощью, которая позволяет применять в Черном море ту же тактику, что использует Пекин в Южно-Китайском море (A2AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра).Харрингтон напомнил и о российских истребителях, которые препятствуют активности союзников НАТО в регионе.Для решения этой проблемы Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости.Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило.Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет. Румыния уже приняла решение приобрести ракету Naval Strike Missile, однако для противостояния России следует также привлечь Болгарию и Турцию, убежден американский офицер.Автор заключил, что только эти шаги помогут "сохранить свободу международных вод Черного моря".На этой неделе в Черное море вошел флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney. Как сообщалось, американские военные вместе с партнерами по НАТО начинают в регионе совместные операции. За кораблями следят силы и средства Черноморского флота России.
https://ria.ru/20211106/ssha-1757883271.html
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безопасность, болгария, сша, румыния, нато, черное море, россия
12:18 07.11.2021 (обновлено: 17:56 07.11.2021)
Американский офицер рассказал, как "вытолкать" Россию из Черного моря
Офицер США Харрингтон: нарушение конвенции Монтре поможет бороться с Россией в Черном море
МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости.
Проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море — таким мнением поделился офицер ВМС США
Брайан Харрингтон в статье для издания The Hill
.
По его мнению, ракеты "Бастион" и "Калибр", включая их модернизированные противокорабельные и сухопутные версии большой дальности, обеспечивают Москву огромной мощью, которая позволяет применять в Черном море ту же тактику, что использует Пекин в Южно-Китайском море
(A2AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра).
Харрингтон напомнил и о российских истребителях, которые препятствуют активности союзников НАТО в регионе.
"Сопровождение военных кораблей США и НАТО в Черном море российскими военными суднами и ударной авиацией стало общепризнанной нормой", — пишет он.
Для решения этой проблемы Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости.
Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило.
Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет. Румыния
уже приняла решение приобрести ракету Naval Strike Missile, однако для противостояния России следует также привлечь Болгарию
и Турцию, убежден американский офицер.
Автор заключил, что только эти шаги помогут "сохранить свободу международных вод Черного моря".
На этой неделе в Черное море вошел флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney. Как сообщалось, американские военные вместе с партнерами по НАТО начинают в регионе совместные операции. За кораблями следят силы и средства Черноморского флота России.