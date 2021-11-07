https://ria.ru/20211107/more-1757940641.html

В США решили лишить Россию Черного моря

Американский офицер рассказал, как "вытолкать" Россию из Черного моря - РИА Новости, 07.11.2021

В США решили лишить Россию Черного моря

Проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море — таким мнением поделился офицер ВМС США Брайан... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T12:18

2021-11-07T12:18

2021-11-07T17:56

безопасность

болгария

сша

румыния

нато

черное море

россия

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МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Проведение регулярных военных учений в обход конвенции Монтре поможет лишить Россию доминирования в Черном море — таким мнением поделился офицер ВМС США Брайан Харрингтон в статье для издания The Hill.По его мнению, ракеты "Бастион" и "Калибр", включая их модернизированные противокорабельные и сухопутные версии большой дальности, обеспечивают Москву огромной мощью, которая позволяет применять в Черном море ту же тактику, что использует Пекин в Южно-Китайском море (A2AD — ограничение и воспрещение доступа и маневра).Харрингтон напомнил и о российских истребителях, которые препятствуют активности союзников НАТО в регионе.Для решения этой проблемы Харрингтон предложил проводить военные маневры с применением высокотехнологичных вооружений и оперативной совместимости.Согласно конвенции Монтре, нечерноморские страны обязаны соблюдать ограничения по тоннажу военных кораблей при проходе через проливы в мирное время, поэтому специалист призвал государства объединить свои силы, чтобы обойти это правило.Он также считает необходимым укрепить позиции партнеров по НАТО с помощью крылатых ракет. Румыния уже приняла решение приобрести ракету Naval Strike Missile, однако для противостояния России следует также привлечь Болгарию и Турцию, убежден американский офицер.Автор заключил, что только эти шаги помогут "сохранить свободу международных вод Черного моря".На этой неделе в Черное море вошел флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney. Как сообщалось, американские военные вместе с партнерами по НАТО начинают в регионе совместные операции. За кораблями следят силы и средства Черноморского флота России.

https://ria.ru/20211106/ssha-1757883271.html

https://ria.ru/20211103/predatelstvo-1757477264.html

болгария

сша

румыния

черное море

россия

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безопасность, болгария, сша, румыния, нато, черное море, россия