https://ria.ru/20211107/mgu-1757951113.html
Садовничий рассказал о создании научно-технологической долины при МГУ
Садовничий рассказал о создании научно-технологической долины при МГУ - РИА Новости, 07.11.2021
Садовничий рассказал о создании научно-технологической долины при МГУ
Создание научно-технологической долины при Московском государственном университете завершится через два года, сообщил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий в... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T15:22
2021-11-07T15:22
2021-11-07T15:22
наука
технологии
наука
виктор садовничий
университетская наука
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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Создание научно-технологической долины при Московском государственном университете завершится через два года, сообщил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий в обращении к будущим абитуриентам.Он сообщил, что инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" - это та структура, которая создаётся при университете с целью привлечения оканчивающих университет и учащихся создавать новые технологии. Здесь будут заниматься созданием новых уникальных технологий.
https://ria.ru/20211103/mgu-1757626338.html
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технологии, наука, виктор садовничий, университетская наука
Садовничий рассказал о создании научно-технологической долины при МГУ
Садовничий: создание научно-технологической долины при МГУ завершится через два года