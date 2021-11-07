https://ria.ru/20211107/mgu-1757951113.html

Садовничий рассказал о создании научно-технологической долины при МГУ

Садовничий рассказал о создании научно-технологической долины при МГУ - РИА Новости, 07.11.2021

Садовничий рассказал о создании научно-технологической долины при МГУ

Создание научно-технологической долины при Московском государственном университете завершится через два года, сообщил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий в... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T15:22

2021-11-07T15:22

2021-11-07T15:22

наука

технологии

наука

виктор садовничий

университетская наука

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МОСКВА, 7 ноя – РИА Новости. Создание научно-технологической долины при Московском государственном университете завершится через два года, сообщил ректор МГУ, академик Виктор Садовничий в обращении к будущим абитуриентам.Он сообщил, что инновационный научно-технологический центр МГУ "Воробьевы горы" - это та структура, которая создаётся при университете с целью привлечения оканчивающих университет и учащихся создавать новые технологии. Здесь будут заниматься созданием новых уникальных технологий.

https://ria.ru/20211103/mgu-1757626338.html

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2021

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технологии, наука, виктор садовничий, университетская наука