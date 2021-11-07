https://ria.ru/20211107/medpomosch-1757929403.html

Минобороны рассказало о помощи военных медиков гражданским больным COVID-19

Минобороны рассказало о помощи военных медиков гражданским больным COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021

Минобороны рассказало о помощи военных медиков гражданским больным COVID-19

Более 10 тысяч гражданских пациентов с коронавирусом получили экстренную помощь в медучреждениях военного ведомства РФ с начала этого года, сообщили журналистам РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T09:18

2021-11-07T09:18

2021-11-07T09:18

распространение коронавируса

тульская область

абхазия

министерство обороны рф (минобороны рф)

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч гражданских пациентов с коронавирусом получили экстренную помощь в медучреждениях военного ведомства РФ с начала этого года, сообщили журналистам в Минобороны РФ."С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тысяч гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.Там уточнили, что в первую очередь в таких видах помощи по неотложным показаниям нуждались пациенты старших возрастных групп, с тяжелыми формами течения болезни, с сопутствующими системными заболеваниями и различными осложнениями, полученными на фоне коронавируса.По данным ведомства, сейчас в Вооруженных силах РФ оказывается 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 профилям.Минобороны РФ продолжает оказывать содействие в борьбе коронавирусом гражданскому населению. Сводный медицинский отряд Центрального военного округа работает в Хакасии, два многопрофильных полевых госпиталя Южного и Западного военных округов оказывают медицинскую помощь населению Тульской области и Республики Абхазия. В многофункциональных медицинских центрах Минобороны более 50% коечного фонда задействовано для лечения гражданского населения.

тульская область

абхазия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тульская область, абхазия, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии