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Минобороны рассказало о помощи военных медиков гражданским больным COVID-19
Минобороны рассказало о помощи военных медиков гражданским больным COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021
Минобороны рассказало о помощи военных медиков гражданским больным COVID-19
Более 10 тысяч гражданских пациентов с коронавирусом получили экстренную помощь в медучреждениях военного ведомства РФ с начала этого года, сообщили журналистам РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T09:18
2021-11-07T09:18
2021-11-07T09:18
распространение коронавируса
тульская область
абхазия
министерство обороны рф (минобороны рф)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Более 10 тысяч гражданских пациентов с коронавирусом получили экстренную помощь в медучреждениях военного ведомства РФ с начала этого года, сообщили журналистам в Минобороны РФ."С начала текущего года в условиях пандемии коронавирусной инфекции в военно-медицинских организациях Минобороны России более 10 тысяч гражданских пациентов получили экстренную специализированную медицинскую помощь", - рассказали в ведомстве.Там уточнили, что в первую очередь в таких видах помощи по неотложным показаниям нуждались пациенты старших возрастных групп, с тяжелыми формами течения болезни, с сопутствующими системными заболеваниями и различными осложнениями, полученными на фоне коронавируса.По данным ведомства, сейчас в Вооруженных силах РФ оказывается 125 видов высокотехнологичной медицинской помощи по 25 профилям.Минобороны РФ продолжает оказывать содействие в борьбе коронавирусом гражданскому населению. Сводный медицинский отряд Центрального военного округа работает в Хакасии, два многопрофильных полевых госпиталя Южного и Западного военных округов оказывают медицинскую помощь населению Тульской области и Республики Абхазия. В многофункциональных медицинских центрах Минобороны более 50% коечного фонда задействовано для лечения гражданского населения.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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тульская область, абхазия, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Минобороны рассказало о помощи военных медиков гражданским больным COVID-19
Военные врачи с начала года помогли более чем десяти тысячам гражданских больных COVID-19