https://ria.ru/20211107/mask-1757984943.html

Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla

Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla - РИА Новости, 07.11.2021

Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla

Большинство участников интернет-голосования, которое устроил американский предприниматель Илон Маск, высказались за то, чтобы он продал 10% своих акций... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T23:02

2021-11-07T23:02

2021-11-07T23:02

наука

технологии

наука

tesla motors

илон маск

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Большинство участников интернет-голосования, которое устроил американский предприниматель Илон Маск, высказались за то, чтобы он продал 10% своих акций компании-производителя электромобилей Tesla.Маск ранее обещал подчиниться воле большинства и назвал сбор мнений в своем аккаунте в Twitter ответом на дискуссию, которая идет в обществе по поводу налогообложения миллиардеров.За продажу акций высказались 57,9% участников опроса, против - 42,1%.Ранее Маск написал, что "в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов", поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и готов принять решение по результатам этого опроса, "какой бы итог ни был".По оценкам Рейтер, речь о 170,5 миллиона акций Tesla на сумму 21 миллиард долларов.Нынешняя американская администрация часто обвиняет богатейших сограждан в том, что они платят меньше остальных, а зачастую не платят вообще из-за того, что их состояния вложены в акции и растут, не подпадая под налогообложение, благодаря подъему котировок.

https://ria.ru/20211102/mask-1757451302.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, наука, tesla motors, илон маск