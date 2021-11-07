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Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla - РИА Новости, 07.11.2021
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla
Большинство участников интернет-голосования, которое устроил американский предприниматель Илон Маск, высказались за то, чтобы он продал 10% своих акций... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T23:02
2021-11-07T23:02
2021-11-07T23:02
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илон маск
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Большинство участников интернет-голосования, которое устроил американский предприниматель Илон Маск, высказались за то, чтобы он продал 10% своих акций компании-производителя электромобилей Tesla.Маск ранее обещал подчиниться воле большинства и назвал сбор мнений в своем аккаунте в Twitter ответом на дискуссию, которая идет в обществе по поводу налогообложения миллиардеров.За продажу акций высказались 57,9% участников опроса, против - 42,1%.Ранее Маск написал, что "в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов", поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и готов принять решение по результатам этого опроса, "какой бы итог ни был".По оценкам Рейтер, речь о 170,5 миллиона акций Tesla на сумму 21 миллиард долларов.Нынешняя американская администрация часто обвиняет богатейших сограждан в том, что они платят меньше остальных, а зачастую не платят вообще из-за того, что их состояния вложены в акции и растут, не подпадая под налогообложение, благодаря подъему котировок.
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технологии, наука, tesla motors, илон маск
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Маском 10% акций Tesla
Пользователи Twitter проголосовали за продажу Илоном Маском 10 процентов акций Tesla
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Большинство участников интернет-голосования, которое устроил американский предприниматель Илон Маск
, высказались за то, чтобы он продал 10% своих акций компании-производителя электромобилей Tesla
.
Маск ранее обещал подчиниться воле большинства и назвал сбор мнений в своем аккаунте в Twitter
ответом на дискуссию, которая идет в обществе по поводу налогообложения миллиардеров.
За продажу акций высказались 57,9% участников опроса, против - 42,1%.
Ранее Маск написал, что "в последнее время много говорится о нереализованной прибыли как о средстве ухода от уплаты налогов", поэтому он предложил продать 10% своих акций Tesla и готов принять решение по результатам этого опроса, "какой бы итог ни был".
По оценкам Рейтер
, речь о 170,5 миллиона акций Tesla на сумму 21 миллиард долларов.
Нынешняя американская администрация часто обвиняет богатейших сограждан в том, что они платят меньше остальных, а зачастую не платят вообще из-за того, что их состояния вложены в акции и растут, не подпадая под налогообложение, благодаря подъему котировок.