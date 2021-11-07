https://ria.ru/20211107/krym-1757938207.html

В Госдуме прокомментировали прохождение кораблей ВМС США у берегов Крыма

В Госдуме прокомментировали прохождение кораблей ВМС США у берегов Крыма - РИА Новости, 07.11.2021

В Госдуме прокомментировали прохождение кораблей ВМС США у берегов Крыма

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США не стоит "безобразничать" и испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:30

2021-11-07T11:30

2021-11-07T16:35

безопасность

сша

республика крым

госдума рф

военно-морские силы сша

михаил шеремет

черное море

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США не стоит "безобразничать" и испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма.Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.По его словам, любые попытки провокаций "будут пресечены на корню"."Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путем не решить никакие проблемы и вопросы. Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны", — подчеркнул депутат.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.

https://ria.ru/20211101/korabl-1757237171.html

сша

республика крым

черное море

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безопасность, сша, республика крым, госдума рф, военно-морские силы сша, михаил шеремет, черное море