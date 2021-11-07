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В Госдуме прокомментировали прохождение кораблей ВМС США у берегов Крыма
В Госдуме прокомментировали прохождение кораблей ВМС США у берегов Крыма - РИА Новости, 07.11.2021
В Госдуме прокомментировали прохождение кораблей ВМС США у берегов Крыма
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США не стоит "безобразничать" и испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:30
2021-11-07T16:35
безопасность
сша
республика крым
госдума рф
военно-морские силы сша
михаил шеремет
черное море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США не стоит "безобразничать" и испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма.Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.По его словам, любые попытки провокаций "будут пресечены на корню"."Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путем не решить никакие проблемы и вопросы. Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны", — подчеркнул депутат.Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.Президент Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
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сша
республика крым
черное море
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безопасность, сша, республика крым, госдума рф, военно-морские силы сша, михаил шеремет, черное море
11:30 07.11.2021 (обновлено: 16:35 07.11.2021)
 
В Госдуме прокомментировали прохождение кораблей ВМС США у берегов Крыма

Депутат Госдумы Шеремет напомнил ВМФ США, что безобразничать в Черном море небезопасно

© Фото : @USNavyEurope/TwitterЭсминец ВМС США "Портер" движется в Черное море
Эсминец ВМС США Портер движется в Черное море - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© Фото : @USNavyEurope/Twitter
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет заявил, что США не стоит "безобразничать" и испытывать на прочность Россию прохождением своих кораблей через территориальные воды у берегов Крыма.
Вооруженный крылатыми ракетами эсминец США "Портер" и штабной корабль "Маунт Уитни" ВМС США находятся в акватории Черного моря. Силы и средства Черноморского флота России приступили к контролю за его действиями.

"Не советуем американским кораблям идти по стопам английского эсминца и нарушать границы наших территориальных вод у побережья Крыма, пытаясь показать поддержку Украине. Безобразничать у наших границ абсолютно небезопасно. Не стоит размахивать факелами вблизи пороховых бочек", — сказал Шеремет.

По его словам, любые попытки провокаций "будут пресечены на корню".
"Россия не заинтересована в конфликтах. Мы всегда выступаем за диалог. Военным путем не решить никакие проблемы и вопросы. Все свои претензии лучше высказывать за столом переговоров, а не вооруженным путем. Свое оружие мы используем исключительно для защиты и обороны", — подчеркнул депутат.
Британский эсминец Defender в конце июня пересек российскую границу в районе мыса Фиолент (Крым). Российский пограничный корабль после неоднократных предупреждений выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца. Британское Минобороны и канцелярия правительства утверждали, что эсминец не был обстрелян и не находился в российских территориальных водах.
Президент Владимир Путин заявил, что провокация с участием Defender сразу после саммита Россия — США была предпринята, чтобы показать неуважение Запада к выбору крымчан. Он отметил, что в этой провокации в Черном море участвовали не только британцы, но и американцы — их разведывательный самолет пытался фиксировать ответные действия российских военных. Президент отметил, что военное освоение территории соседней Украины вызывает глубокое беспокойство России — это касается реальных жизненных интересов страны и народа.
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