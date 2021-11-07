09:30 07.11.2021 (обновлено: 10:22 07.11.2021)
В Крыму назвали план Авакова по "реинтеграции" полуострова нацистским
Глава украинской общины Крыма назвала план Авакова по "возвращению" полуострова нацистским
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала нацистским план "реинтеграции" Крыма, о котором говорил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.
Экс-министр, в частности, заявил, что украинским властям следует принять "закон о коллаборантах", предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, и "закон об амнистии" — для людей, совершивших мелкие преступления. По его мнению, Киев должен сделать все, чтобы у жителей Крыма и Донбасса возникло желание "вернуться" в состав Украины.
"План Авакова по своей сути нацистский. Арсен Аваков — это гауптштурмфюрер современности. Именно он является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих учителей из гитлеровской Германии и больших друзей из США, где в прошлом веке существовало много идей по сегрегации населения, по разделению людей на группы правильные — неправильные. Чем для них это закончилось, всем известно, уверена, что киевская хунта закончит точно так же", — сказала Гридчина РИА Новости.
По ее словам, Крым был, есть и будет российским.
"Я с уверенностью говорю, что Россия никогда не бросит своих братьев в ЛНР и ДНР, а также всех русских, проживающих за пределами России. А наша община максимально приложит свои усилия для защиты прав не только крымских украинцев, а также русскоязычных украинцев, проживающих на территории всей Украины", — заключила собеседница агентства.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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