https://ria.ru/20211107/krym-1757929634.html

В Крыму назвали план Авакова по "реинтеграции" полуострова нацистским

В Крыму назвали план Авакова по "реинтеграции" полуострова нацистским - РИА Новости, 07.11.2021

В Крыму назвали план Авакова по "реинтеграции" полуострова нацистским

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала нацистским план "реинтеграции" Крыма, о котором говорил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T09:30

2021-11-07T09:30

2021-11-07T10:22

в мире

украина

республика крым

арсен аваков

анастасия гридчина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя — РИА Новости. Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала нацистским план "реинтеграции" Крыма, о котором говорил бывший глава МВД Украины Арсен Аваков.Экс-министр, в частности, заявил, что украинским властям следует принять "закон о коллаборантах", предусматривающий ответственность за сотрудничество с Россией, и "закон об амнистии" — для людей, совершивших мелкие преступления. По его мнению, Киев должен сделать все, чтобы у жителей Крыма и Донбасса возникло желание "вернуться" в состав Украины."План Авакова по своей сути нацистский. Арсен Аваков — это гауптштурмфюрер современности. Именно он является крестным отцом украинских нацбатальонов и продолжает идеологическую линию своих учителей из гитлеровской Германии и больших друзей из США, где в прошлом веке существовало много идей по сегрегации населения, по разделению людей на группы правильные — неправильные. Чем для них это закончилось, всем известно, уверена, что киевская хунта закончит точно так же", — сказала Гридчина РИА Новости.По ее словам, Крым был, есть и будет российским.Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77 процента избирателей Республики Крым и 95,6 процента жителей Севастополя. Украина считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20211106/ukraina-1757603868.html

украина

республика крым

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в мире, украина, республика крым, арсен аваков, анастасия гридчина