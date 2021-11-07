https://ria.ru/20211107/kovivak-1757956089.html
Российские военные начали применять "КовиВак" для ревакцинации от COVID-19
Российские военные начали применять "КовиВак" для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021
Российские военные начали применять "КовиВак" для ревакцинации от COVID-19
Военные РФ начали применять "КовиВак" для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях, сообщает пресс-служба ЗВО. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T16:37
2021-11-07T16:37
2021-11-07T16:37
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Военные РФ начали применять "КовиВак" для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях, сообщает пресс-служба ЗВО."Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения. Также дополнительно получена партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и "КовиВак", увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в нерабочие дни медицинский персонал перешел на круглосуточное дежурство. Дополнительно были развернуты палаты для размещения больных, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны."Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу", - сообщили в пресс-службе ведомства.
https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, вооруженные силы рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "ковивак"
Российские военные начали применять "КовиВак" для ревакцинации от COVID-19
"КовиВак" начали применять в ЗВО для ревакцинации от COVID-19 военных и членов их семей
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости.
Военные РФ
начали применять "КовиВак
" для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях, сообщает пресс-служба ЗВО.
"Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения. Также дополнительно получена партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и "КовиВак", увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, в нерабочие дни медицинский персонал перешел на круглосуточное дежурство. Дополнительно были развернуты палаты для размещения больных, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны.
"Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу", - сообщили в пресс-службе ведомства.