https://ria.ru/20211107/kovivak-1757956089.html

Российские военные начали применять "КовиВак" для ревакцинации от COVID-19

Российские военные начали применять "КовиВак" для ревакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021

Российские военные начали применять "КовиВак" для ревакцинации от COVID-19

Военные РФ начали применять "КовиВак" для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях, сообщает пресс-служба ЗВО. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:37

2021-11-07T16:37

2021-11-07T16:37

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 ноя – РИА Новости. Военные РФ начали применять "КовиВак" для вакцинации от COVID-19 в ведомственных лечебных учреждениях, сообщает пресс-служба ЗВО."Специалисты медицинской службы Западного военного округа нарастили оснащение медицинскими средствами ведомственные лечебные учреждения. Также дополнительно получена партия вакцины "Гам-КОВИД-Вак" ("Спутник V") и "КовиВак", увеличен коечный фонд для госпитализации пациентов в рамках помощи гражданскому населению региона", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, в нерабочие дни медицинский персонал перешел на круглосуточное дежурство. Дополнительно были развернуты палаты для размещения больных, в усиленном режиме работали прививочные кабинеты на базе военных поликлиник Воронежа, Богучара, Валуек, Курска, Брянска, Клинцов, Смоленска и Коломны."Работа по ревакцинации личного состава организована в военно-медицинских учреждениях и в военных госпиталях округа. Препарат вводится тем военнослужащим, кто уже получил полный курс вакцинации, а также членам их семей, федеральным государственным гражданским служащим, гражданскому персоналу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

https://ria.ru/20210705/kovivak-1739624519.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, министерство обороны рф (минобороны рф), здоровье - общество, вооруженные силы рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцина "ковивак"