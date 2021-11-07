https://ria.ru/20211107/koronavirus-1757935603.html

В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19

В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021

В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19

За сутки в России подтверждены 1179 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 246 814, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T11:04

2021-11-07T11:04

2021-11-07T11:04

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1179 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 246 814, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждены 1179 смертей… За весь период по России умерли 246 814 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 96 смертей, в Санкт-Петербурге - 83, в Подмосковье - 56.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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