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В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 07.11.2021
В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19
За сутки в России подтверждены 1179 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 246 814, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T11:04
2021-11-07T11:04
2021-11-07T11:04
распространение коронавируса
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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 1179 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 246 814, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждены 1179 смертей… За весь период по России умерли 246 814 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве зафиксировано 96 смертей, в Санкт-Петербурге - 83, в Подмосковье - 56.
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РИА Новости
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РИА Новости
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки умерли 1179 пациентов с COVID-19
В России за сутки умерли 1179 пациентов с коронавирусом