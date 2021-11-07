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ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев
ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев - РИА Новости, 07.11.2021
ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев
Военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь первого открытого политика-гея в Соединенных Штатах и активиста Харви Милка. РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T00:14
2021-11-07T00:26
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калифорния
сан-диего
военно-морские силы сша
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь первого открытого политика-гея в Соединенных Штатах и активиста Харви Милка.Церемония проходила в городе Сан-Диего в штате Калифорния в субботу.Племянник Милка Стюарт в ходе церемонии отметил, что его дядя, служивший в ВМС, вынужден был покинуть должность, "потому что был геем". Он призвал "учить историю", чтобы не повторять ошибок прошлого. В свою очередь, министр ВМС дель Торо подчеркнул, что названия кораблей важны, поскольку "выражают то, что мы как военно-морские силы и как нация ценим", говорится в сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс.В своем релизе ВМС США сообщили, что Харви Милк служил на флоте во время Корейской войны. После того, как Милк ушел с флотской службы, он начал работу в Наблюдательном совете Сан-Франциско в 1977 году, став "первым открытым геем, избранным на пост чиновника в Калифорнии". В 1978 году Милк был убит.В 2008 году вышел биографический фильм, посвященный жизни Милка. Главную роль в нем исполнил американский актер Шон Пенн.
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в мире, сша, калифорния, сан-диего, военно-морские силы сша
00:14 07.11.2021 (обновлено: 00:26 07.11.2021)
 
ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев

Американские ВМС назвали корабль в честь первого открытого политика-гея в США Харви Милка

© AP Photo / Alex GallardoВоенно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь первого открытого политика-гея в Соединенных Штатах и активиста Харви Милка
Военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь первого открытого политика-гея в Соединенных Штатах и активиста Харви Милка - РИА Новости, 1920, 07.11.2021
© AP Photo / Alex Gallardo
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь первого открытого политика-гея в Соединенных Штатах и активиста Харви Милка.
Церемония проходила в городе Сан-Диего в штате Калифорния в субботу.
"Для меня большая честь быть вместе с министром ВМС (Карлосом дель Торо -ред.) и таким большим числом чиновников штата, федерального и местного уровня для наречения судна USNS Harvey Milk. Харви был лучом надежды не только для представителей ЛГБТК, но и для всех американцев. Теперь этот корабль станет символом надежды для всего мира", - написал в своем Twitter мэр города Тодд Глория.
Племянник Милка Стюарт в ходе церемонии отметил, что его дядя, служивший в ВМС, вынужден был покинуть должность, "потому что был геем". Он призвал "учить историю", чтобы не повторять ошибок прошлого. В свою очередь, министр ВМС дель Торо подчеркнул, что названия кораблей важны, поскольку "выражают то, что мы как военно-морские силы и как нация ценим", говорится в сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс.
В своем релизе ВМС США сообщили, что Харви Милк служил на флоте во время Корейской войны. После того, как Милк ушел с флотской службы, он начал работу в Наблюдательном совете Сан-Франциско в 1977 году, став "первым открытым геем, избранным на пост чиновника в Калифорнии". В 1978 году Милк был убит.
В 2008 году вышел биографический фильм, посвященный жизни Милка. Главную роль в нем исполнил американский актер Шон Пенн.
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