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ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев

ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев - РИА Новости, 07.11.2021

ВМС США назвали корабль в честь борца за права геев

Военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь первого открытого политика-гея в Соединенных Штатах и активиста Харви Милка. РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T00:14

2021-11-07T00:14

2021-11-07T00:26

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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Военно-морские силы США назвали танкер-заправщик в честь первого открытого политика-гея в Соединенных Штатах и активиста Харви Милка.Церемония проходила в городе Сан-Диего в штате Калифорния в субботу.Племянник Милка Стюарт в ходе церемонии отметил, что его дядя, служивший в ВМС, вынужден был покинуть должность, "потому что был геем". Он призвал "учить историю", чтобы не повторять ошибок прошлого. В свою очередь, министр ВМС дель Торо подчеркнул, что названия кораблей важны, поскольку "выражают то, что мы как военно-морские силы и как нация ценим", говорится в сообщении агентства Ассошиэйтед Пресс.В своем релизе ВМС США сообщили, что Харви Милк служил на флоте во время Корейской войны. После того, как Милк ушел с флотской службы, он начал работу в Наблюдательном совете Сан-Франциско в 1977 году, став "первым открытым геем, избранным на пост чиновника в Калифорнии". В 1978 году Милк был убит.В 2008 году вышел биографический фильм, посвященный жизни Милка. Главную роль в нем исполнил американский актер Шон Пенн.

https://radiosputnik.ria.ru/20210515/ssha-1732436650.html

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в мире, сша, калифорния, сан-диего, военно-морские силы сша