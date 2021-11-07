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В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет - РИА Новости, 07.11.2021
В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
Восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, 13 пострадавших остаются в больнице в результате давки на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T00:29
2021-11-07T00:29
2021-11-07T00:33
в мире
техас
хьюстон
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ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости. Восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, 13 пострадавших остаются в больнице в результате давки на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон (штат Техас), сообщил мэр Сильвестр Тернер.Ранее рэпер заявил, что полностью сотрудничает с полицией Хьюстона в расследовании давки.Выступая на пресс-конференции в субботу, мэр города назвал произошедшее "трагедией на разных уровнях".По словам мэра, никто в результате произошедшего на концерте не числится пропавшим без вести. Власти также отметили, что на концерте безопасность обеспечивали около 1,2 тысячи полицейских и охранников. При этом, как заявил глава полиции Хьюстона Трой Финнер, на концерте одного из сотрудников охраны "чем-то укололи в шею". По данным медиков, охранник потерял сознание, и понадобилось использовать антидот налоксон, чтобы его "оживить".Инцидент, как сообщали ранее СМИ, произошел в пятницу в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек.По первоначальной информации пожарных, около 21.00 - 21.15 вечера пятницы по местному времени (5.00-5.15 субботы мск) толпа стала продвигаться ближе к сцене, в результате давки началась паника, некоторые люди начали терять сознание. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте.Astroworld Festival - ежегодный музыкальный фестиваль в Хьюстоне, штат Техас, организованный американским рэпером Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.
https://ria.ru/20211106/ssha-1757861572.html
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в мире, техас, хьюстон
00:29 07.11.2021 (обновлено: 00:33 07.11.2021)
В США на концерте рэпера погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
В США на концерте рэпера Трэвиса Скотта погибли восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет
ВАШИНГТОН, 7 ноя - РИА Новости.
Восемь человек в возрасте от 14 до 27 лет погибли, 13 пострадавших остаются в больнице в результате давки на концерте американского рэпера Трэвиса Скотта в городе Хьюстон
(штат Техас
), сообщил мэр Сильвестр Тернер.
Ранее рэпер заявил, что полностью сотрудничает с полицией Хьюстона в расследовании давки.
Выступая на пресс-конференции в субботу, мэр города назвал произошедшее "трагедией на разных уровнях".
"Поступили данные о гибели восьми человек в результате происшествия минувшей ночью. Касаемо их возраста: одному 14 лет, другому 16, двоим 21, еще двоим 23 года, одному погибшему 27, и личность одного человека не установлена ... Двадцать пять человек были доставлены в больницу, 13 все еще госпитализированы, в том числе пятеро, кому меньше 18 лет", - заявил журналистам мэр города. Трансляция велась в соцсетях Хьюстона.
По словам мэра, никто в результате произошедшего на концерте не числится пропавшим без вести. Власти также отметили, что на концерте безопасность обеспечивали около 1,2 тысячи полицейских и охранников. При этом, как заявил глава полиции Хьюстона Трой Финнер, на концерте одного из сотрудников охраны "чем-то укололи в шею". По данным медиков, охранник потерял сознание, и понадобилось использовать антидот налоксон, чтобы его "оживить".
Инцидент, как сообщали ранее СМИ, произошел в пятницу в ходе открытия двухдневного музыкального фестиваля Astroworld Festival, на который приехали порядка 50 тысяч человек.
По первоначальной информации пожарных, около 21.00 - 21.15 вечера пятницы по местному времени (5.00-5.15 субботы мск) толпа стала продвигаться ближе к сцене, в результате давки началась паника, некоторые люди начали терять сознание. Более 300 человек получили медицинскую помощь на месте.
Astroworld Festival - ежегодный музыкальный фестиваль в Хьюстоне, штат Техас, организованный американским рэпером Трэвисом Скоттом. Первый фестиваль прошел в 2018 году. В этом году фестиваль был запланирован на 5-6 ноября, однако после трагедии второй день мероприятия был отменен.