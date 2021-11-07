https://ria.ru/20211107/kniga-1757954926.html

Россияне увеличили траты на бумажные книги, показало исследование

Россияне увеличили траты на бумажные книги, показало исследование - РИА Новости, 07.11.2021

Россияне увеличили траты на бумажные книги, показало исследование

Россияне увеличили в годовом выражении траты на офлайн-покупку литературы, книжные онлайн-магазины начали уступать свои позиции, говорится в исследовании банка... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:21

2021-11-07T16:21

2021-11-07T16:21

русский стандарт (банк)

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МОСКВА, 7 ноя - РИА Новости. Россияне увеличили в годовом выражении траты на офлайн-покупку литературы, книжные онлайн-магазины начали уступать свои позиции, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.Специалисты проанализировали количество и средние чеки операций по картам банка за девять месяцев. "В текущем году доля покупок в книжных магазинах выросла до 76% за счет снижения оплат изданий онлайн – 24%. После 2020 года, в котором были серьёзные карантинные ограничения, люди стали все чаще отдавать предпочтения походу в книжные магазины. Так, для сравнения, за три квартала предыдущего года доля покупок литературы офлайн составляла 67%, а на онлайн приходилось 33%", - подсчитали авторы исследования.При онлайн-покупке, согласно материалам "Русского стандарта", средний чек составляет 1 148 рублей в 2021 году против 1 158 рублей в 2020 году. В офлайн-магазинах средняя сумма одной покупки составляет 749 рублей в 2021 году и 721 рубль в 2020 году.В 2021 году, как и годом ранее, женщины покупали книги чаще, но на более низкие средние чеки. И в 2020 и в 2021 году на женщин приходится 57% покупок, а на мужчин – 43%. При этом средний чек одной покупки у женщин составил 739 рублей, а у мужчин - 987 рублей. Эксперты объясняют это тем, что женщины чаще покупают недорогую учебную литературу и обучающие материалы для детей в сады и школы. А мужчины, напротив, делают покупки реже, по случаю, но на более высокие суммы, покупая подарочные издания, серии и собрания сочинений.

https://ria.ru/20211101/knigi-1757193662.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русский стандарт (банк)