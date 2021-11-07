https://ria.ru/20211107/kazakhstan-1757955325.html

В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после ЧП

В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после ЧП - РИА Новости, 07.11.2021

В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после ЧП

Работа шахт приостановлена в Карагандинской области Казахстана, где на шахте "Абайская" произошел выброс метана, приведший к смерти шести горняков, сообщил... РИА Новости, 07.11.2021

2021-11-07T16:27

2021-11-07T16:27

2021-11-07T16:27

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казахстан

карагандинская область

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АЛМА-АТА, 7 ноя - РИА Новости. Работа шахт приостановлена в Карагандинской области Казахстана, где на шахте "Абайская" произошел выброс метана, приведший к смерти шести горняков, сообщил глава МЧС Юрий Ильин.Ранее МЧС республики сообщило, что утром в воскресенье на шахте Абайская произошёл выброс метана. Из 64 горняков, находившихся в шахте, 56 самостоятельно поднялись на поверхность. Шестеро шахтеров погибли, двое с отравлением метаном и угарным газом госпитализированы в реанимацию.Он также рассказал, что госорганы в мае текущего года имели претензии к шахте "Абайская", в том числе касающиеся правил эксплуатации электрооборудования, дыхательной аппаратуры, сигнализации и так далее. Комитет промышленной безопасности по Карагандинской области подал документы в суд о приостановлении деятельности шахты, однако компания убедила суд, что все нарушения и замечания устранены, в результате чего шахта продолжила работу.Он также проинформировал, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее смерть двух или более лиц". "Сейчас проводятся работы по дегазации воздуха в шахте. Если позволит нам обстановка, завтра с утра члены комиссии и следственной группы будут работать в эпицентре данной ситуации", - добавил он.

https://ria.ru/20211105/pozhar-1757826199.html

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карагандинская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, казахстан, карагандинская область