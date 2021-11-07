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В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после ЧП
В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после ЧП - РИА Новости, 07.11.2021
В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после ЧП
Работа шахт приостановлена в Карагандинской области Казахстана, где на шахте "Абайская" произошел выброс метана, приведший к смерти шести горняков, сообщил... РИА Новости, 07.11.2021
2021-11-07T16:27
2021-11-07T16:27
2021-11-07T16:27
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казахстан
карагандинская область
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АЛМА-АТА, 7 ноя - РИА Новости. Работа шахт приостановлена в Карагандинской области Казахстана, где на шахте "Абайская" произошел выброс метана, приведший к смерти шести горняков, сообщил глава МЧС Юрий Ильин.Ранее МЧС республики сообщило, что утром в воскресенье на шахте Абайская произошёл выброс метана. Из 64 горняков, находившихся в шахте, 56 самостоятельно поднялись на поверхность. Шестеро шахтеров погибли, двое с отравлением метаном и угарным газом госпитализированы в реанимацию.Он также рассказал, что госорганы в мае текущего года имели претензии к шахте "Абайская", в том числе касающиеся правил эксплуатации электрооборудования, дыхательной аппаратуры, сигнализации и так далее. Комитет промышленной безопасности по Карагандинской области подал документы в суд о приостановлении деятельности шахты, однако компания убедила суд, что все нарушения и замечания устранены, в результате чего шахта продолжила работу.Он также проинформировал, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее смерть двух или более лиц". "Сейчас проводятся работы по дегазации воздуха в шахте. Если позволит нам обстановка, завтра с утра члены комиссии и следственной группы будут работать в эпицентре данной ситуации", - добавил он.
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в мире, казахстан, карагандинская область
В Карагандинской области Казахстана приостановили работу шахт после ЧП
Работу шахт в Карагандинской области Казахстана приостановили для проверки после ЧП
АЛМА-АТА, 7 ноя - РИА Новости.
Работа шахт приостановлена в Карагандинской области Казахстана
, где на шахте "Абайская" произошел выброс метана, приведший к смерти шести горняков, сообщил глава МЧС Юрий Ильин.
Ранее МЧС республики сообщило, что утром в воскресенье на шахте Абайская произошёл выброс метана. Из 64 горняков, находившихся в шахте, 56 самостоятельно поднялись на поверхность. Шестеро шахтеров погибли, двое с отравлением метаном и угарным газом госпитализированы в реанимацию.
"На данный момент работа всех забоев, шахт (региона - ред.) пока временно приостановлена, будет проведена внеплановая проверка состояния вопросов безопасности и применения оборудования, которое на сегодняшний день эксплуатируется в данных шахтах", - сказал на брифинге Ильин.
Он также рассказал, что госорганы в мае текущего года имели претензии к шахте "Абайская", в том числе касающиеся правил эксплуатации электрооборудования, дыхательной аппаратуры, сигнализации и так далее. Комитет промышленной безопасности по Карагандинской области подал документы в суд о приостановлении деятельности шахты, однако компания убедила суд, что все нарушения и замечания устранены, в результате чего шахта продолжила работу.
"Дальнейшая судьба шахты будет зависеть от ситуации, которая будет складываться по наблюдению за состоянием в том числе и пластов метана, и в зависимости от результатов проверки, которая будет проведена", - сказал глава МЧС.
Он также проинформировал, что по факту аварии возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшее смерть двух или более лиц". "Сейчас проводятся работы по дегазации воздуха в шахте. Если позволит нам обстановка, завтра с утра члены комиссии и следственной группы будут работать в эпицентре данной ситуации", - добавил он.